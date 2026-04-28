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अनुपमा ने ट्रोल्स को किया ट्रोल, बोली- तुम लोग यही कह रहे थे न कि इस औरत के नए सफर खत्म ही नहीं होते

Apr 28, 2026 10:18 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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Anupamaa 28 April 2026: टीवी सीरियल 'अनुपमा' के आज के एपिसोड में तोषू और पाखी को ट्रोल्स बनाया गया था जो अनुपमा को ट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनुपमा बीच में आकर उनकी बोलती बंद कर देती है।

अनुपमा ने ट्रोल्स को किया ट्रोल, बोली- तुम लोग यही कह रहे थे न कि इस औरत के नए सफर खत्म ही नहीं होते

टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ के 28 अप्रैल के एपिसोड में ट्रोल्स को ट्रोल किया गया है। दरअसल, अनुपमा ने एक बार फिर नई शुरुआत करने का फैसला लिया है। ऐसे में ट्रोल्स के ट्रोल करने से पहले अनुपमा ने खुद को ही ट्रोल कर दिया है। एपिसोड की शुरुआत में तोषू और पाखी अपना गुस्सा निकालते हैं। तोषू कहता है, ‘इतनी तो देश में सड़के ही नहीं हैं, जितने मम्मी ने सफर तय किए हैं।' (ये भी पढ़ें: KKK15: ‘खतरों के खिलाड़ी’ में दोबारा होगी इन 7 कंटेस्टेंट्स की वापसी? पोस्ट शेयर कर बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट)

क्या कहती है पाखी?

तोषू यहीं नहीं रुकता है। तोषू, पाखी से कहता है, 'कोई पूछो इस औरत से कि ये सफर हो कहां रहे हैं? कर कहां रही हैं? अरे चल चलकर उन्होंने सारे रास्ते खत्म कर दिए हैं।’ पाखी कहती है, ‘मम्मी इतने सफर तय करती है, लेकिन कभी कहीं पहुंचती ही नहीं है।’ इसी बीच अनुपमा आ जाती है। अनुपमा, तोषू और पाखी की सारी बातें सुन लेती है।

अनुपमा देती है जवाब

अनुपमा को देखते ही तोषू और पाखी की बोलती बंद हो जाती है। अनुपमा उन्हें जवाब देती है, ‘तुम लोग यही कह रहे थे न कि ये अनुपमा रोज रोज कौन-से नए देश ढूंढने निकल पड़ती है कि रोज रोज नए सफर शुरू कर देती है। हर बार नया सफर। पूरे विश्व में युद्ध शुरू हो गए हैं, लेकिन इस औरत के नए सफर खत्म ही नहीं होते। हर बार नया सफर। नई यात्रा शुरू करती है, ट्रोल होती है, लौटकर वापस आती है और फिर से नई यात्रा पर निकल पड़ती है।' (ये भी पढ़ें: TV Show Upcoming Twist: अनुपमा, ये रिश्ता, क्योंकि सास…सहित इन 5 टीवी शोज में आएंगे धमाकेदार ट्विस्ट)

अनुपमा का पांच पन्नाें का जवाब

अनुपमा आगे कहती है, 'लोगों को सफर में टोल टैक्स लगता है, इस औरत को ट्रोल टैक्स लगना चाहिए। लोग दिन में 10,000 स्टेप्स करते हैं और उसमें भी थक जाते हैं। इस औरत ने 10 करोड़ से भी ज्यादा स्टेप्स कर लिए हैं, लेकिन कभी थकती नहीं, कभी रुकती नहीं। कमाल की बेशर्म औरत है। नए सफर के डर से इसके चप्पल जूतों ने भी आत्महत्या कर ली है, लेकिन ये रुकती ही नहीं है। और ऐसे सफर करती है जो शुरू तो जोर शोर से होते हैं, लेकिन खत्म होते होते फूस हो जाते हैं।’

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Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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