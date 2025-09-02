पराग कोठारी ने बताया 'अनुपमा' का सबसे दमदार सीन, बोले- इतने अनुभव के बावजूद नर्वस हो रहा था

अनुपमा सीरियल बीते 5 सालों से टीआरपी लिस्ट में टॉप 5 के भीतर बना हुआ है। दर्शकों को लगातार एंटरटेन कर रहे इस शो में राहिल आजम पराग कोठारी का किरदार निभाते हैं।

Anupama Parag Kothari: टीवी सीरियल 'अनुपमा' में पराग कोठारी का किरदार निभाने वाले एक्टर राहिल आजम की पॉपुलैरिटी का ग्राफ बीते कुछ दिनों में काफी तेजी से ऊपर गया है। राहिल शो में डायमंड किंग बिजनेसमैन का रोल प्ले कर रहे हैं। जिस शो की वजह से राहिल को इतना फेम मिला है, क्या आप जानते हैं कि एक वक्त पर वो यह किरदार निभाने को लेकर श्योर नहीं थे। एक इंटरव्यू में राहिल ने इस शो में उनका सबसे यादगार और दमदार पल भी साझा किया।

शो में सबसे मुश्किल था यह सीन मनोरंजन जगत में पिछले 25 साल से सक्रिय राहिल आजम ने बताया कि शो में उनकी ऑन स्क्रीन बेटी प्रार्थना की विदाई वाला सीन उनके लिए सबसे यादगार और इमोशनली पावरफुल रहा है। राहिल ने ई-टाइम्स के साथ बातचीत में बताया, "बाप-बेटी के बीच के बंधन को अलग-अलग तरीकों से दिखाया जा सकता है, और विदाई वाले सीन को भी अभी तक कई अलग-अलग तरीकों से दिखाया जा चुका है। लेकिन जिस तरह राजन जी ने इस सीन को सोचा और इसे लिखा, वह सीन इतना इमोशनल था कि एक एक्टर के तौर पर मेरी जिम्मेदारी फौरन बढ़ गई।"