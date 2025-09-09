Anupama 9 Sept: नेशनल टीवी पर बेइज्जत होगी राही, पाखी-माही में होगा इस बात पर झगड़ा

Anupama 9 September 2025: अनुपमा सीरियल के मंगलवार के एपिसोड में राही और माही को मुंह की खानी पड़ेगी। गलती पाखी से भी होगी, लेकिन हमेशा की तरह वह ठीकरा माही के सिर पर फोड़ देगी।

Anupama 9 September 2025 Written Update: टीवी सीरियल 'अनुपमा' में मंगलवार को डांस रानीज की तरफ से दीपा और देविका परफॉर्म करेंगी और अनुज डांस एकेडमी की तरफ से पाखी और मीता एक साथ परफॉर्म करेंगी। टास्क यह होगा कि पूरी परफॉर्मेंस के दौरान हाथ से प्रॉप (दुपट्टा) नहीं छोड़ना है। कॉम्पटिशन के बीच में पाखी से गलती भी होगी लेकिन मीता सिचुएशन को संभाल लेगी। कुल मिलाकर दोनों की परफॉर्मेंस कांटे की रहेगी। लेकिन फिर आएगा अगला राउंड जो और भी मुश्किल होगा।

अनुपमा देगी अपनी बेटी को शिकस्त कॉम्पटिशन के जज बताएंगे कि दोनों टीमों से कोई 2-2 खिलाड़ी परफॉर्म करेंगे और चुनौती यह होगी कि दोनों को अपना एक ही हाथ इस्तेमाल करना होगा। डांस रानीज की तरफ से जस्सी और अनुपमा परफॉर्म कर रही होंगी और अनुज डांस एकेडमी की तरफ से राही और माही एक साथ परफॉर्म करेंगी, लेकिन परफॉर्मेंस खत्म होने से ठीक पहले माही से राही का हाथ छूट जाएगा और दोनों ही स्टेज पर अलग-अलग जाकर गिरेंगी। राही की आंखों में हार की खिसियाहट और गुस्सा साफ झलक रहा होगा।

नेशनल टीवी पर बेइज्जत होगी राही लेकिन अनुपमा की टीम इस बात की खुशी नहीं मनाएगी। जज कहेंगे कि राही की टीम को अनुपमा ने तगड़ी टक्कर दी है। लेकिन अब जो आखिरी राउंड होगा उसमें अनुपमा और राही आमने-सामने होंगी। राही इस बात का विरोध करेगी कि जब यह टीम कॉम्पटिशन है तो इसमें सोलो परफॉर्म कैसे करवा सकते हैं। अनुपमा की टीम भी इस बात का विरोध करेगी। लेकिन होस्ट यह कहकर बात टाल देगा कि यह उनका नहीं बल्कि जनता का फैसला है। असल में ऑर्गनाइजर्स अनुपमा और राही की टक्कर से पैसे कमाना चाह रहे होंगे।