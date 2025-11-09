Hindustan Hindi News
Anupama 9 Nov: गौतम को पता चलेगा प्रेम का यह राज, वसुंधरा कोठारी से बगावत करेगा राजा

संक्षेप: Anupama 9 November 2025 Written Update: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के रविवार के एपिसोड में आप देखेंगे कि गौतम और प्रेम दोनों के पास एक कॉल आएगा जिससे उन्हें एक शॉकिंग बात पता चलेगी।

Sun, 9 Nov 2025 04:29 PM
Anupama 9 November 2025 Written Update: टीआरपी टॉपर सीरियल अनुपमा में रविवार को हल्दी सेरिमनी के दौरान प्रेम कोठारी और गौतम गांधी को उनके नंबर्स पर एक कॉल आएगा। गौतम को उसका खबरी फोन पर बताएगा कि प्रेम ने कंपनी में करोड़ों का नुकसान कर दिया है। पीछे ही खड़ा अंश बातें सुन रहा होगा। उसे आधी ही बात पता चलेगी। आधी-अधूरी बात के आधार पर वो यह नतीजा निकालेगा कि शायद गौतम ने कंपनी में कोई बड़ा नुकसान कर दिया है और अब वो फिर एक बार कंपनी में हेरफेर करने लगा है।

गौतम को पता चलेगा प्रेम का यह राज

वो जाकर प्रार्थना को यह सब बताएगा और कहेगा कि वो ये सारी बातें जाकर पराग कोठारी और वसुंधरा को बता देगा, जिसके बाद वो गौतम को खुद धक्के मारकर निकाल देंगे। प्रार्थना अंश को समझाएगी कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि गौतम बहुत चालाक है और उसे डर है कि वो सारी बात उलटा उसी पर डाल देगा। लेकिन अंश अपनी जिद में होगा और अपनी पत्नी की एक नहीं सुनेगा। उधर प्रेम को इसी घाटे की वजह से चिड़चिड़ाया बैठा होगा और राही के साथ बहस कर बैठेगा। बात बढ़ जाएगी।

पराग-वसुंधरा से बगावत करेगा राजा

हल्दी सेरिमनी के दौरान ही एक और तमाशा होगा जिसका असर कोठारी और शाह परिवार के रिश्तों पर पड़ सकता है। दरअसल राजा अपनी पत्नी परी के लिए वसुंधरा कोठारी से भिड़ जाएगा। सिर्फ वसुंधरा ही नहीं वो पूरे कोठारी परिवार से बगावत कर देगा और कहेगा कि सबने उसकी तरफ से फैसला ले लिया है, लेकिन किसी ने उसकी मर्जी नहीं पूछी। वो कहेगा कि वो परी के बिना नहीं रह सकता। बातों-बातों में बात खुल जाएगी और राजा बताएगा कि वो परी से मिलने राही के साथ शाह परिवार गया था।

पराग कर देगा बिजनेस से बेदखल!

इस बात पर वसुंधरा कोठारी और पराग कोठारी और भी ज्यादा चिढ़ जाएंगे। राजा जिद में होगा और कहेगा कि वो अपनी पत्नी को वापस लेकर आएगा और उसके साथ ही रहेगा। लेकिन पराग और वसुंधरा अपनी ईगो के चक्कर में झुकने को तैयार नहीं होंगे। राही समझाएगी तो पराग कहेगा कि परी ने माफी मांगकर कोई एहसान नहीं किया है। वो कहेगा कि अगर राजा को परी के साथ रहना ही है, तो जाकर किराए के घर में रहे, यहां नहीं। इतना ही नहीं पराग उसे अपने बिजनेस से बेदखल करने की धमकी देगा, और इस पर भी राजा राजी हो जाएगा। शो में आगे क्या होगा? जानने के लिए जुड़े रहिए।

