Anupama 9 August 2025 Written Update Parag Kothari Dilemma Pakhi Spoils Wedding Anupama 9 August: पराग कोठारी के लिए धर्मसंकट की स्थिति, माहौल बिगाड़ेगी अनुपमा की बेटी पाखी, Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीAnupama 9 August 2025 Written Update Parag Kothari Dilemma Pakhi Spoils Wedding

Anupama 9 August: पराग कोठारी के लिए धर्मसंकट की स्थिति, माहौल बिगाड़ेगी अनुपमा की बेटी पाखी

Anupama 9 August 2025 Written Update: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा का शनिवार का एपिसोड दोनों परिवारों को कुछ ऐसे ट्विस्ट दिखाएगा जिसके आधार पर कहानी आगे बढ़ेगी।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानSat, 9 Aug 2025 01:08 PM
share Share
Follow Us on
Anupama 9 August: पराग कोठारी के लिए धर्मसंकट की स्थिति, माहौल बिगाड़ेगी अनुपमा की बेटी पाखी

Anupama 9 August 2025 Written Update: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल 'अनुपमा' का शनिवार का एपिसोड अंश और प्रार्थना की शादी की रस्मों के नाम रहेगा। अनुपमा जब गौतम गांधी के जाने के बाद उसकी कही बातों के बारे में सोच रही होगी, तभी कुछ गुंडे हाथ में लाठी लिए घर में घुस आएंगे। अनुपमा उन्हें रोकेगी और उनसे बात करेगी। पता चलेगा कि वो किसी और के घर में जा रहे थे, लेकिन गलती से इस घर में घुस आए हैं। अनुपमा घर में लौटेगी तो यहां रस्मों की तैयारियों शुरू हो गई होंगी।

अनुपमा कराएगी शादी की नई रस्म

राही सभी को बताएगी कि अंश को गेम्स का शौक है, इसलिए हर रस्म को गेम्स वाला ट्विस्ट दिया जाएगा। बातों-बातों में कई बार राही अपनी मां के प्रति लगाव और पिता की याद रोक नहीं पाएगी। रस्मों के बीच अनुपमा यह भी बताएगी कि इस बार एक नई रस्म भी होगी, जो डांस रानीज करेंगी। इस मराठी रस्म को भी शाह परिवार के लोग खूब एन्जॉय करेंगे। जब सरिता ताई प्रार्थना का ध्यान रख रही होगी तब पाखी फिर एक बार अपनी छोटी सोच जाहिर करेगी और तोषू से नजर रखने को कहेगी, वह कहेगी कि यह सरिता कहीं प्रार्थना का ध्यान रखे के चक्चर में जूलरी ना चुरा ले।

रिकॉर्ड होग जाएगी सरिता की बातचीत

तोषू जब कैमरा इंस्टॉल करके बाहर गया होगा तब सरिता के घर से कॉल आएगा कि कैसे पैसों की जरूरत पड़ रही है। सरिता पैसों की किसी तरह व्यवस्था करने की बात कहेगी और यह सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा। उधर कोठारी मेंशन में जब ख्याति अपनी बेटी की तस्वीर को देखकर रो रही होगी तब पराग कोठारी उससे कहेगा कि वह अपनी बेटी की शादी में क्यों नहीं चलती है, उसका मन हल्का हो जाएगा। पराग कहेगा कि अगर ख्याति को लगता है कि अनुपमा ने उससे उसकी बेटी छीन ली है, तो वह अपनी बेटी को वापस पाने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है?

पराग कोठारी के लिए धर्मसंकट की स्थिति

ख्याति के पास शुरू में कोई जवाब नहीं होगा, लेकिन कुछ देर बाद वह फिर से सारी बात प्रार्थना पर डाल देगी और रोती हुई वहां से चली जाएगी। अब देखना यह होगा कि क्या पराग अपनी पत्नी को शादी में चलने के लिए राजी कर पाएगा या नहीं। क्योंकि पराग अपनी बेटी की शादी में जाना चाहता है लेकिन साथ ही साथ उसे यह भी फिक्र है कि कहीं वो अपनी पत्नी को अकेला ना छोड़ दे। ऐसे में पराग के लिए इस वक्त भारी धर्मसंकट की स्थिति है। सीरियल में कहानी आगे क्या मोड़ लेगी? जानने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।

Anupama

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।