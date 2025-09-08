Anupama 8 Sept: अनुपमा और राही से धोखा करेंगे शो के मेकर्स, टीवी पर आएगी दोनों की निजी जिंदगी

Anupama 8 September 2025: टीवी सीरियल अनुपमा का 8 सितंबर 2025 (बुधवार) का एपिसोड काफी दिलचस्प रहने वाला है। फिनाले की शुरुआत ही काफी दमदार रहेगी।

Anupama 8 September 2025 Written Update: टीवी सीरियल अनुपमा के सोमवार के एपिसोड में जब देविका और अनुपमा आपस में बातें कर रही होंगी तब अनु को अहसास होगा कि देविका उससे कुछ छिपा रही है। देविका अपनी दोस्त से जिंदगी जीते रहने और कभी हिम्मत ना हारने की बात कहेगी। वह उसे एक बकेट लिस्ट देगी और उसके रहने या नहीं रहने पर भी यह लिस्ट पूरी करने को कहेगी। अनुपमा जब यह बकेट चेक करने के लिए देविका के जाने के बाद बैग खोलेगी तो उसे वहां एक रिपोर्ट मिलेगी।

अनुपमा को हो जाएगा देविका पर शक देविका यह रिपोर्ट अनुपमा के पढ़ने से पहले ही कुछ ना कुछ बहाना करके उससे ले लेगी। वह अनुपमा को एक सरप्राइज देने की बात कहेगी, लेकिन जब अनुपमा उससे इस सरप्राइज के बारे में पूछेगी तो वह बात घुमा जाएगी और कहेगी कि वह कल डांस कॉम्पटिशन के फिनाले के बाद यह सरप्राइज देगी। अनुपमा सोच में पड़ जाएगी कि आखिर देविका उससे क्या छिपा रही है। उधर गौतम कोठारी मेंशन में वसुंधरा के कान भरेगा और उसे जताएगा कि अनुपमा की हार उसकी हार होगी।

वसुंधरा बा को भढ़काएगा गौतम गांधी वसुंधरा का पारा चढ़ जाएगा और वह अगली सुबह राही को बेस्ट विशेज देने की बजाए किसी भी सूरत में जीतकर आने की बात कहेगी। उधर अनुपमा को भी लीला भड़काते हुए कहेगी कि बेटी के प्यार में इमोशनल मत हो जाना, किसी भी सूरत में जीतकर आना। लीला कहेगी कि अगर अनुपमा हार गई तो शाह परिवार का सिर शर्म से झुक जाएगा और वसुंधरा को ताने मारने का मौका मिल जाएगा। अनुपमा और उसकी टीम मुकाबले में पहुंचेगी तो जज एक ऐसा सरप्राइज दे देंगे कि सबके होश उड़ जाएंगे।