Anupama 8 Oct: अनुपमा लगाएगी एक तीर से दो निशाने, पूरे गांव के सामने माफी मांगेगा प्रकाश भाऊ

Anupama 8 October 2025 Written Update: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा का बुधवार का एपिसोड अनुपमा की जीत और प्रकाश भाऊ की हार के नाम रहेगा, लेकिन आगे अभी बहुत लड़ाई बाकी है।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 01:44 PM
Anupama 8 October 2025 Written Update: टीवी सीरियल अनुपमा का बुधवार का एपिसोड हाई वोल्टेज ड्रामा लेकर आने वाला है। दुर्गा पूजा में जब अनुपमा प्रकाश भाऊ को उस बच्ची के साथ अजीब सा बर्ताव करते देखेगी, तो उससे बोले बिना रहा नहीं जाएगा। वह कहेगी कि इस बच्ची की तबीयत बहुत खराब है, इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। इस बात पर सबसे पहले तो उस लड़की की मां, और फिर पूरा गांव अनुपमा के खिलाफ हो जाएगा। लोग उन्हें धमकाना और उनके खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर देंगे।

अनुपमा के खिलाफ हो जाएंगे गांव वाले

देविका कहेगी कि यकीन नहीं हो रहा ये वही लोग हैं जो कुछ देर पहले तक हमारे साथ सेल्फी लेना चाहते थे। सरिता समझाएगी कि इस गांव में भाऊ से बड़ा कोई नहीं है। गांव वाले कहेंगे कि अगर आप भाऊ की मेहमान नहीं होतीं तो अब तक कब का हमने आपको गांव से बाहर कर दिया होता। अनुपमा सोचेगी कि इस गांव के लोग भाऊ का बहुत सपोर्ट करते हैं, ऐसे में उनसे जीतने के लिए तर्क का नहीं बल्कि आस्था का सहारा लेना होगा। अनुपमा एक कमाल की चाल खेलेगी।

एक तीर से दो निशाने लगाएगी अनुपमा

जब गांव वाले कहेंगे कि इस गांव के लोगों को भाऊ की वजह से अस्पताल नहीं जाना पड़ता और गांव की औरतें भाऊ की वजह से देर रात भी बेखौफ घर से बाहर निकल पाती हैं। तभी अनुपमा भाऊ के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाएगी और कहेगी कि इस गांव की औरतें भले ही बेखौफ रहती हों, लेकिन हम यहां डर के साये में जी रहे हैं। अनुपमा बताएगी कि कैसे भाऊ का आदमी उनके घर में घुसा था और औरतें जब सो रही थीं तो उन्हें घूर रहा था। साथ ही वह कहेगी कि उसके आदमी ने ढाबे पर उसकी बेटी राही को छेड़ने की कोशिश की। उस पर बुरी नजर डाली।

हाथ जोड़कर माफी मांगेगा प्रकाश भाऊ

पूरे गांव के सामने अनुपमा ऐसी बातें कह देगी कि भाऊ फंस जाएगा। अनुपमा कहेगी कि क्या आप मेरी बेटी के साथ न्याय करेंगे? क्या आप एक औरत की इज्जत को सबसे ऊपर रखेंगे। भाऊ क्योंकि इतने सारे गांव वालों के सामने खड़ा होगा, इसलिए उसके पास कोई विकल्प नहीं होगा। उसे अपने लड़कों पर एक्शन लेना पड़ेगा और उन्हें जेल भिजवाएगा। साथ ही वह सभी गांव वालों के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगेगा और अनुपमा से कहेगा कि ऊपर आकाश और नीचे प्रकाश कभी नहीं झुकते, लेकिन आज जो हुआ है उसकी वजह से प्रकाश का सिर शर्म से झुक गया है। प्रकाश के नाम की जय जयकार होगी। लेकिन इसके बाद वो अनुपमा और उसकी टोली को अपने घर न्यौता देगा।

