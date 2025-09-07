Anupama 7 Sept: राही की वजह से आएगा मुकाबले में ट्विस्ट, ख्याति और वसुंधरा कसेंगी बहू पर ताने

Anupama 7 September 2025 Written Update: टीवी सीरियल अनुपमा का रविवार का एपिसोड काफी दिलचस्प होने वाला है। राही की वजह से कहानी में ऐसा मोड़ आएगा कि कॉम्पटिशन फिर कांटे का हो जाएगा।

Anupama 7 September 2025 Written Update: टीवी सीरियल अनुपमा का रविवार का एपिसोड राही की वजह से शो में आने वाले ट्विस्ट के नाम रहने वाला है। रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा में 7 सितंबर 2025 को आप देखेंगे कि राही अपनी मां की टीम (डांस रानीज) की बजाए दूसरी टीम 'जोश अनलिमिटेड' को बाहर करेगी। इस ट्विस्ट के बाद शो के ऑर्गनाइजर्स भी चैन की सांस लेंगे, क्योंकि वो तो चाहते ही यही होंगे कि अनुपमा की टीम कॉम्पटिशन में आखिरी तक बनी रहे।

मां को बचाकर राही लाएगी ट्विस्ट अनुपमा जब हाथ जोड़कर अपनी बेटी का शुक्रिया अदा करने जा रही होगी तब राही बताएगी कि मैंने आपको कॉम्पटिशन में रखकर कोई अहसान नहीं किया है। मैं आपको इस मुकाबले में आखिरी तक रखना चाहती थी ताकि कल को कोई यह ना कहे कि मैं आपसे जीत नहीं पाती इसलिए आपको बाहर कर दिया। राही बताएगी कि एक बार वो यह आरोप झेल चुकी है कि उसकी मां जान बूझकर हार गई ताकि उसकी बेटी जीत सके, इसलिए इस बार डांस रानीज को एलिमिनेट होने से बचाने को उसका अहसान समझा जाए।