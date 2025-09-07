Anupama 7 September 2025 Written Update Raahi to Bring Twist but Khyati Goes Angry Anupama 7 Sept: राही की वजह से आएगा मुकाबले में ट्विस्ट, ख्याति और वसुंधरा कसेंगी बहू पर ताने, Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीAnupama 7 September 2025 Written Update Raahi to Bring Twist but Khyati Goes Angry

Anupama 7 Sept: राही की वजह से आएगा मुकाबले में ट्विस्ट, ख्याति और वसुंधरा कसेंगी बहू पर ताने

Anupama 7 September 2025 Written Update: टीवी सीरियल अनुपमा का रविवार का एपिसोड काफी दिलचस्प होने वाला है। राही की वजह से कहानी में ऐसा मोड़ आएगा कि कॉम्पटिशन फिर कांटे का हो जाएगा।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानSun, 7 Sep 2025 12:27 PM
share Share
Follow Us on
Anupama 7 Sept: राही की वजह से आएगा मुकाबले में ट्विस्ट, ख्याति और वसुंधरा कसेंगी बहू पर ताने

Anupama 7 September 2025 Written Update: टीवी सीरियल अनुपमा का रविवार का एपिसोड राही की वजह से शो में आने वाले ट्विस्ट के नाम रहने वाला है। रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा में 7 सितंबर 2025 को आप देखेंगे कि राही अपनी मां की टीम (डांस रानीज) की बजाए दूसरी टीम 'जोश अनलिमिटेड' को बाहर करेगी। इस ट्विस्ट के बाद शो के ऑर्गनाइजर्स भी चैन की सांस लेंगे, क्योंकि वो तो चाहते ही यही होंगे कि अनुपमा की टीम कॉम्पटिशन में आखिरी तक बनी रहे।

मां को बचाकर राही लाएगी ट्विस्ट

अनुपमा जब हाथ जोड़कर अपनी बेटी का शुक्रिया अदा करने जा रही होगी तब राही बताएगी कि मैंने आपको कॉम्पटिशन में रखकर कोई अहसान नहीं किया है। मैं आपको इस मुकाबले में आखिरी तक रखना चाहती थी ताकि कल को कोई यह ना कहे कि मैं आपसे जीत नहीं पाती इसलिए आपको बाहर कर दिया। राही बताएगी कि एक बार वो यह आरोप झेल चुकी है कि उसकी मां जान बूझकर हार गई ताकि उसकी बेटी जीत सके, इसलिए इस बार डांस रानीज को एलिमिनेट होने से बचाने को उसका अहसान समझा जाए।

वसुंधरा और ख्याति लगाएंगी आरोप

अनुपमा और राही फिर एक बार स्टेज पर साथ में परफॉर्म करेंगी, लेकिन बाद में राही अपनी मां को जमकर खरी खोटी सुनाएगी। इधर ख्याति, पराग और वसुंधरा पहले ही कॉम्पटिशन से चले जाएंगे। घर पहुंचने पर ख्याति और वसुंधरा कोठारी राही पर हावी हो जाएंगी और उस पर अपनी मां का साथ देने का आरोप लगाएंगी। राही उन्हें समझाएगी कि उसने कोठारी परिवार की इज्जत घटाई नहीं, बल्कि बढ़ाई है। क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि लोग यह कहें कि अनुपमा से जीत नहीं पाती इसलिए उसने डांस रानीज को बाहर कर दिया।

Anupama

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।