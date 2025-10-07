Anupama 7 October 2025 Full Episode Update Raahi Sees Samar Soul in Pandal Anupama 7 Oct: अनुपमा को अपमानित करेगा भाऊ, राही को दिखेगी भाई समर की आत्मा, Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीAnupama 7 October 2025 Full Episode Update Raahi Sees Samar Soul in Pandal

Anupama 7 Oct: अनुपमा को अपमानित करेगा भाऊ, राही को दिखेगी भाई समर की आत्मा

Anupama 7 October 2025: टीवी सीरियल अनुपमा का मंगलवार का एपिसोड काफी दिलचस्प रहने वाला है। जब अनुपमा अपनी टोली के साथ दुर्गा पूजा पंडाल में पहुंचेगी तो वहा पर उसका भाऊ से पहली बार सामना होगा।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानTue, 7 Oct 2025 01:21 PM
share Share
Follow Us on
Anupama 7 Oct: अनुपमा को अपमानित करेगा भाऊ, राही को दिखेगी भाई समर की आत्मा

Anupama 7 October 2025: टीवी सीरियल अनुपमा का मंगलवार का एपिसोड भाऊ की स्क्रीन पर पहली बार एंट्री के नाम रहेगा। अनुपमा और उसकी पूरी टोली जब दुर्गा पूजा पंडाल में पहुंचेगी तो वो हैरान रह जाएंगी। देविका, राही और माही समेत सभी के दिमाग में यह सवाल उठेगा कि गांव में जिस तरह का पूजा कार्यक्रम भाऊ करवा रहे हैं, उतना भव्य आयोजन तो शहरों में भी नहीं होता है। अनुपमा सोचने लगेगी कि कुछ तो ऐसा है तो नजर नहीं आ रहा है। पंडाल में जाने के लिए लंबी लाइन लगी होगी, लेकिन सरिता बताएगी कि उन्हें लाइन में नहीं लगना है।

राही को दिखेगी भाई समर की आत्मा

अनुपमा कहेगी कि बाकी सभी लोग लाइन में खड़े हैं, अगर हम वीआईपी दर्शन के लिए जाएंगे तो बाकियों का अपमान होगा, लेकिन सरिता यहां भड़क जाएगी। वह कहेगी कि मेरा गांव है और यहां गांव के ही नियम कायदे चलेंगे। वह कहेगी कि कभी तो उसकी बात सुननी चाहिए। सरिता के नाराज होने पर सभी लड़कियां पंडाल के अंदर वीआईपी दर्शन के लिए पहुंचेंगी। अंदर भव्य आयोजन चल रहा होगा लेकिन तभी अनुपमा के लिए जैसे वक्त ठहर जाएगा। उसे पंडाल में समर मूर्ति के पीछे नजर आएगा। वह अनुपमा से पास आने का इशारा करेगा।

अनुपमा को अपमानित करेगा भाऊ

अनुपमा जब अपने बेटे की आत्मा के पास जाएगी तो वह कहेगा कि उसकी आत्मा को शांति चाहिए। जब अनुपमा वजह पूछेगी तो अचानक समर की आत्मा गायब हो जाएगी। कुछ पल बाद राही को भी समर की आत्मा नजर आएगी। अनुपमा को पक्का हो जाएगा कि उसके बेटे का जरूर भाऊ के साथ कोई कनेक्शन है। एपिसोड में भाऊ की ग्रैंड एंट्री दिखाई जाएगी। लेकिन वह आते ही अनुपमा और उसकी टीम का अपमान करना शुरू कर देगा। वह अनुपमा पर तंज कसेगा कि आप ही हैं जिन्होंने इन गांव की औरतों को पंख दिए हैं।

क्या अंश बचाएगा बापूजी की जान?

उधर कोठारी मेंशन में जब अंश और पराग शतरंज खेलकर उठेंगे तो वह पाएगा कि उसके फोन पर बापूजी के कई मिसकॉल आए हुए हैं। वह घबरा जाएगा और बापूजी को कॉलबैक करेगा, लेकिन वो फोन नहीं उठाएंगे। वह तोषू को फोन करेगा तो कहेगा कि उसके पास भी बापूजी के कई मिसकॉल पड़े हैं। अंश घबरा जाएगा और घर की तरफ दौड़ेगा। प्रेम भी उसके साथ जाएगा, लेकिन क्या वह बापूजी की जान बचा पाएगा? इस सवाल का जवाब दर्शकों को अपकमिंग एपिसोड में मिलेगा।

Anupama

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।