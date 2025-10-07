Anupama 7 Oct: अनुपमा को अपमानित करेगा भाऊ, राही को दिखेगी भाई समर की आत्मा

Anupama 7 October 2025: टीवी सीरियल अनुपमा का मंगलवार का एपिसोड काफी दिलचस्प रहने वाला है। जब अनुपमा अपनी टोली के साथ दुर्गा पूजा पंडाल में पहुंचेगी तो वहा पर उसका भाऊ से पहली बार सामना होगा।

Anupama 7 October 2025: टीवी सीरियल अनुपमा का मंगलवार का एपिसोड भाऊ की स्क्रीन पर पहली बार एंट्री के नाम रहेगा। अनुपमा और उसकी पूरी टोली जब दुर्गा पूजा पंडाल में पहुंचेगी तो वो हैरान रह जाएंगी। देविका, राही और माही समेत सभी के दिमाग में यह सवाल उठेगा कि गांव में जिस तरह का पूजा कार्यक्रम भाऊ करवा रहे हैं, उतना भव्य आयोजन तो शहरों में भी नहीं होता है। अनुपमा सोचने लगेगी कि कुछ तो ऐसा है तो नजर नहीं आ रहा है। पंडाल में जाने के लिए लंबी लाइन लगी होगी, लेकिन सरिता बताएगी कि उन्हें लाइन में नहीं लगना है।

राही को दिखेगी भाई समर की आत्मा अनुपमा कहेगी कि बाकी सभी लोग लाइन में खड़े हैं, अगर हम वीआईपी दर्शन के लिए जाएंगे तो बाकियों का अपमान होगा, लेकिन सरिता यहां भड़क जाएगी। वह कहेगी कि मेरा गांव है और यहां गांव के ही नियम कायदे चलेंगे। वह कहेगी कि कभी तो उसकी बात सुननी चाहिए। सरिता के नाराज होने पर सभी लड़कियां पंडाल के अंदर वीआईपी दर्शन के लिए पहुंचेंगी। अंदर भव्य आयोजन चल रहा होगा लेकिन तभी अनुपमा के लिए जैसे वक्त ठहर जाएगा। उसे पंडाल में समर मूर्ति के पीछे नजर आएगा। वह अनुपमा से पास आने का इशारा करेगा।

अनुपमा को अपमानित करेगा भाऊ अनुपमा जब अपने बेटे की आत्मा के पास जाएगी तो वह कहेगा कि उसकी आत्मा को शांति चाहिए। जब अनुपमा वजह पूछेगी तो अचानक समर की आत्मा गायब हो जाएगी। कुछ पल बाद राही को भी समर की आत्मा नजर आएगी। अनुपमा को पक्का हो जाएगा कि उसके बेटे का जरूर भाऊ के साथ कोई कनेक्शन है। एपिसोड में भाऊ की ग्रैंड एंट्री दिखाई जाएगी। लेकिन वह आते ही अनुपमा और उसकी टीम का अपमान करना शुरू कर देगा। वह अनुपमा पर तंज कसेगा कि आप ही हैं जिन्होंने इन गांव की औरतों को पंख दिए हैं।