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Anupama 7 May: मोटी बा कहती हैं- सबको मां बनने श्रुति जी से सिखना चाहिए, बा का करती हैं अपमान

May 07, 2026 08:30 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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Anupama Today's Epsiode: आपके पसंदीदा शो ‘अनुपमा’ के आज के एपिसोड में मोटी बा, शाह हाउज पहुंचकर अनुपमा को ताने मारती हैं और बा का अपमान करती हैं। 

Anupama 7 May: मोटी बा कहती हैं- सबको मां बनने श्रुति जी से सिखना चाहिए, बा का करती हैं अपमान

‘अनुपमा’ का 7 मई का एपिसोड देखा? नहीं! आइए हम आपको आज के एपिसोड का रिटन अपडेट देते हैं। एपिसोड की शुरुआत में कोठारी परिवार, शाह हाउस आता है। गलती है से राही और अनुपमा की टक्कर हो जाती है। अनुपमा का पल्लू राही के कंगन में फंस जाता है। राही, अनुपमा की साड़ी का पल्लू निकालकर फेंक देती है। इतने में पीछे से मोटी बा आती हैं। मोटी बा, बा को जन्मदिन की बधाई देती हैं और सबको श्रुति का इंट्रोडक्शन देती हैं।

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अनुपमा का रिएक्शन

मोटी बा कहती हैं, ‘ये हैं श्रुति आहूजा। अमेरिका से आई हैं। हां, अनुज-आध्या वाली श्रुति। हमारे प्रेम के कैफे में श्रुति जी पैसे लगा रही हैं। इन्होंने हमारे प्रेम को अपना समझा। उसके सपनों को अपना समझा। उसे जीवन दान दिया।’ अनुपमा, प्रेम को बधाई देती है और श्रुति की तारीफ करती है। अनुपमा कहती है, ‘श्रुति व्यापार समझती है तो प्रेम पर भरोसा करके उसने बिल्कुल सही फैसला किया है।’

Anupama 7 May 2026 Episode

श्रुति मारती है ताना

श्रुति कहती है, ‘इस मां के लिए वो हर फैसला सही है जो बेटी के हक में हो और फिर प्रेम बहुत टैलेंटेड भी है।’ मोटी बा आग लगाने की कोशिश करती हैं। मोटी बा कहती हैं, ‘जबसे श्रुति जी आई हैं हमें तो ऐसा लगता है जैसे हम ममता के सागर के किनारे बैठे हैं। ये एक पल भी राही से दूर नहीं होना चाहती हैं और जो कुछ भी करती हैं प्रेम और राही के लिए करती हैं। अहम, स्वाभिमान, फर्ज…ऐसी बातें तो इनके मन में आती ही नहीं हैं।’

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मोटी बा का अनुपमा पर निशाना

मोटी बा आगे कहती हैं, ‘जो भी खुद को मां कहती हैं उन सबको, उन सबको श्रुति जी के पास आकर सबक लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत अच्छे से जानती हैं कि मां बेटी का जो रिश्ता है वो सही और गलत से परे होता है।’ प्रेम, मोटी बा को रोकता है और कहता है कि अब बा को उनके गिफ्ट्स दे देते हैं।

Anupama 7 May 2026 Episode

बा का अपमान

मोटी बा इस मौके को भी हाथ से नहीं जाने देती हैं। मोटी बा, बा को सोने का हार देती हैं। जब बा इतना महंगा गिफ्ट लेने से इनकार कर देती हैं तब मोटी बा कहती हैं, ‘हम तोहफा और मौका दोनों देखकर ये लाए हैं। वरना दे तो तब भी सकते थे जब हसमुख (बापूजी) को अगरबत्ती बेचनी पड़ी थी।’ बा को मोटी बा की बातों का बुरा लगता है, लेकिन वो हार ले लेती हैं।

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सीरियल का अंत

इसके बाद दिग्विजय की मुलाकात राही, प्रेम और श्रुति से होती है। बापूजी के दोस्त आते हैं और फिर बापूजी की रिक्वेस्ट पर प्रेम डांस करता है। इस तरह बा का जन्मदिन मनाया जाता है।

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Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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