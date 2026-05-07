Anupama 7 May: मोटी बा कहती हैं- सबको मां बनने श्रुति जी से सिखना चाहिए, बा का करती हैं अपमान
Anupama Today's Epsiode: आपके पसंदीदा शो ‘अनुपमा’ के आज के एपिसोड में मोटी बा, शाह हाउज पहुंचकर अनुपमा को ताने मारती हैं और बा का अपमान करती हैं।
‘अनुपमा’ का 7 मई का एपिसोड देखा? नहीं! आइए हम आपको आज के एपिसोड का रिटन अपडेट देते हैं। एपिसोड की शुरुआत में कोठारी परिवार, शाह हाउस आता है। गलती है से राही और अनुपमा की टक्कर हो जाती है। अनुपमा का पल्लू राही के कंगन में फंस जाता है। राही, अनुपमा की साड़ी का पल्लू निकालकर फेंक देती है। इतने में पीछे से मोटी बा आती हैं। मोटी बा, बा को जन्मदिन की बधाई देती हैं और सबको श्रुति का इंट्रोडक्शन देती हैं।
अनुपमा का रिएक्शन
मोटी बा कहती हैं, ‘ये हैं श्रुति आहूजा। अमेरिका से आई हैं। हां, अनुज-आध्या वाली श्रुति। हमारे प्रेम के कैफे में श्रुति जी पैसे लगा रही हैं। इन्होंने हमारे प्रेम को अपना समझा। उसके सपनों को अपना समझा। उसे जीवन दान दिया।’ अनुपमा, प्रेम को बधाई देती है और श्रुति की तारीफ करती है। अनुपमा कहती है, ‘श्रुति व्यापार समझती है तो प्रेम पर भरोसा करके उसने बिल्कुल सही फैसला किया है।’
श्रुति मारती है ताना
श्रुति कहती है, ‘इस मां के लिए वो हर फैसला सही है जो बेटी के हक में हो और फिर प्रेम बहुत टैलेंटेड भी है।’ मोटी बा आग लगाने की कोशिश करती हैं। मोटी बा कहती हैं, ‘जबसे श्रुति जी आई हैं हमें तो ऐसा लगता है जैसे हम ममता के सागर के किनारे बैठे हैं। ये एक पल भी राही से दूर नहीं होना चाहती हैं और जो कुछ भी करती हैं प्रेम और राही के लिए करती हैं। अहम, स्वाभिमान, फर्ज…ऐसी बातें तो इनके मन में आती ही नहीं हैं।’
मोटी बा का अनुपमा पर निशाना
मोटी बा आगे कहती हैं, ‘जो भी खुद को मां कहती हैं उन सबको, उन सबको श्रुति जी के पास आकर सबक लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत अच्छे से जानती हैं कि मां बेटी का जो रिश्ता है वो सही और गलत से परे होता है।’ प्रेम, मोटी बा को रोकता है और कहता है कि अब बा को उनके गिफ्ट्स दे देते हैं।
बा का अपमान
मोटी बा इस मौके को भी हाथ से नहीं जाने देती हैं। मोटी बा, बा को सोने का हार देती हैं। जब बा इतना महंगा गिफ्ट लेने से इनकार कर देती हैं तब मोटी बा कहती हैं, ‘हम तोहफा और मौका दोनों देखकर ये लाए हैं। वरना दे तो तब भी सकते थे जब हसमुख (बापूजी) को अगरबत्ती बेचनी पड़ी थी।’ बा को मोटी बा की बातों का बुरा लगता है, लेकिन वो हार ले लेती हैं।
सीरियल का अंत
इसके बाद दिग्विजय की मुलाकात राही, प्रेम और श्रुति से होती है। बापूजी के दोस्त आते हैं और फिर बापूजी की रिक्वेस्ट पर प्रेम डांस करता है। इस तरह बा का जन्मदिन मनाया जाता है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
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पढ़ाई-लिखाई (Education)
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