Anupama 6 Sept: राही को मिलेगी एक टीम को बाहर करने की पावर, सट्टेबाजी में बुरा फंसेगा तोषू

Anupama 6 September 2025: टीवी सीरियल अनुपमा का शनिवार का एपिसोड कहानी में कुछ दिलचस्प मोड़ लेकर आएगा। राही की परफॉर्मेंस के बाद उसकी टीम को एक खास पावर दी जाएगी।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानSat, 6 Sep 2025 10:33 AM
Anupama 6 September 2025 Written Update: टीवी सीरियल अनुपमा का शनिवार का एपिसोड डांस कॉम्पटिशन में राही की परफॉर्मेंस के नाम रहने वाला है। स्टेज पर राही के परफॉर्म करने से पहले अनुपमा अपनी बेटी के लिए मन ही मन प्रार्थना करेगी। उधर जस्सी लगातार पैनिक कर रही होगी और उनकी खराब परफॉर्मेंस से लिए खुद को जिम्मेदार ठहरा रही होगी। अनुपमा जस्सी को समझाएगी कि यह उसकी गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी पूरी टीम को लगेगा कि अब उनकी छुट्टी होने वाली है।

राही की टीम को मिलेगी स्पेशल पावर

राही अपनी टीम के साथ स्टेज पर अपनी और अपनी मां की कहानी को अपने नजरिए से पेश करेगी और कमाल कर देगी। जजों को उसकी टीम की परफॉर्मेंस पसंद आएगी और वो इसे इस राउंड की सबसे शानदार परफॉर्मेंस बताएंगे। लेकिन साथ ही साथ शो के जज राही को बेस्ट परफॉर्मेंस की वजह से एक खास पावर देंगे। वो राही को किसी एक टीम को उसी वक्त कॉम्पटिशन से बाहर करने की पावर दे देंगे।

राही के आगे हाथ जोड़ेगी जसप्रीत

जस्सी और बाकी डांस रानीज को पक्का हो जाएगा कि अब उनकी छुट्टी होना तय है। ग्रीन रूम में जब जस्सी रो रही होगी और अनुपमा उसे चुप करा रही होगी, तब राही और उसकी बाकी टीम वहां पहुंच जाएगी। वो जस्सी और बाकी डांस रानीज का मजाक उड़ाएंगी। जस्सी मन ही मन मान चुकी होगी कि राही उसकी टीम को ही बाहर करेगी। उसके मन में यह बात आएगी कि उसने इस कॉम्पटिशन में हिस्सा भारती के इलाज के लिए लिया था। वो जाकर राही के आगे हाथ जोड़ेगी और उसको एक मौका देने की बात कहेगी।

लीला का मजाक उड़ाएगी वसुंधरा

लेकिन तभी ख्याति वहां पहुंच जाएगी और बातों-बातों में राही को उसकी मां के खिलाफ भड़काने का काम करेगी। ख्याति कहेगी कि अनुपमा के पास लड़ने और माफी मांगने के लिए भी प्यादे हैं। उधर वसुंधरा कोठारी भी लीला का मजाक उड़ाएगी कि अनुपमा की हार उसकी हार है। वह कहेगी कि आगे से वह अपनी औकात वालों को ही ताने मारे। सभी सोचकर बैठे होंगे कि राही अपनी मां की टीम को ही कॉम्पटिशन से बाहर करेगी। इसी बीच प्रेम अपनी पत्नी राही को कॉल करेगा।

तोषू लगवाएगा राही की टीम पर दाव

वह राही से कहेगा कि बड़ी पावर के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। वह कहेगा कि मैं यह नहीं कह रहा हूं कि किसे बाहर करना है, लेकिन जो भी करना सोच समझकर करना। राही अपनी मां को ही कॉम्पटिशन से बाहर करेगी, यह सोचते हुए तोषू भी अपने दोस्तों से अब डांस रानीज की बजाए अनुज डांस एकेडमी पर पैसे लगाने को कहेगा। शो में आगे चीजें और भी पेचीदा होने वाली हैं। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।

