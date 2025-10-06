Anupama 6 Oct: ट्रिप से वापस लौटेगी अनुपमा, खतरे में बापूजी की जान, अंश-तोषू नहीं उठाएंगे फोन!

Anupama 6 October 2025 Written Update: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के सोमवार के एपिसोड में दर्शकों को हाई वोल्टेज तमाशा देखने को मिलेगा। राही उस शख्स को पहचान लेगी जो घर में घुसा था।

अनुपमा सीरियल के सोमवार के एपिसोड में राही पहचान लेगी कि जिस शख्स को उसने रात को घर में घुसते देखा था, वो और कोई नहीं प्रकाश भाऊ का आदमी है। तभी अनुपमा को भी याद आएगा कि सिर पर पगड़ी पहनकर चेहरा ढंक कर घूमने वाला यही वो शख्स है जिसने ढाबे पर राही की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की थी। राही और अनुपमा समेत देविका और जस्सी भी इस शख्स से भिड़ने को आगे बढ़ेंगी। लेकिन सरिता उन्हें बीच में ही रोक देगी। वह कहेगी कि प्रकाश भाऊ के आदमी कभी कुछ गलत नहीं सकते।

भाऊ का आदमी होगा वो घुसपैठिया कभी वह देविका को यह कहकर समझाएगी कि भाऊ उसकी बीमारी एक पल में ठीक कर देंगे, तो कभी अनुपमा से कहेगी कि वो भाऊ के दर्शन करके धन्य हो जाएगी। तब अनुपमा कहेगी कि आपकी आस्था का पूरा सम्मान है, लेकिन हमारे जेहन में यह अंधविश्वास मत भरिए। लौटने पर घर में पता चलेगा कि गैस खत्म हो गई है। सभी यह सोच ही रहे होंगे कि खाने का इंतजाम कैसे होगा, तभी अनुपमा को एक आइडिया सूझेगा और वह कहेगी कि हम खाना वैसे ही बनाएंगे, जैसे हमारी दादी-नानियां बनाया करती थीं।

चूल्हे पर खान बनाएंगे सभी घरवाले घर के आंगन में चूल्हे जमाए जाएंगे और सभी औरतें मिलकर खाना बनाना शुरू करेंगी। इस दौरान ढेर सारी मस्ती भी की जाएगी। लेकिन तभी प्रेम का कॉल आ जाएगा और फिर सभी को याद आएगा कि नेटवर्क आ गया है, क्यों ना सभी घर पर बातें कर लें। सभी औरतें अपने पतियों से प्यार जताएंगी। उधर बापूजी जब घर पर अकेले होंगे तो उनकी तबीयत बिगड़ने लगेगी। वह किसी को परेशान नहीं करना चाहेंगे और दवाई खा लेंगे। लेकिन तब भी उन्हें आराम नहीं मिलेगा तो वह थक हारकर पहले तोषू को फोन करेंगे।