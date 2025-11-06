Anupamaa 6 Nov: गौतम ने चली अपनी पहली चाल, पराग कोठारी को किया अंश के खिलाफ, भड़की अनुपमा

Hindustan Hindi News
Anupamaa 6 Nov: गौतम ने चली अपनी पहली चाल, पराग कोठारी को किया अंश के खिलाफ, भड़की अनुपमा

संक्षेप: Anupamaa Today's Episode: ‘अनुपमा’ के आज के एपिसोड में गौतम गांधी और माही की मेहंदी होगी। बा और मोटी बा एक-दूसरे पर तंज कसेंगे। वहीं गौतम अपना ड्रामा जारी रखेगा।

Thu, 6 Nov 2025 10:41 AMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
स्टार प्लस के सीरियल ‘अनुपमा’ के आज के एपिसोड की शुरुआत मेहंदी रस्म से साथ होती है। कोठारी और शाह परिवार एक छत के नीचे इकट्ठा होते हैं, जहां मोटी बा पूरे दिल से माही और गौतम की मेहंदी की तैयारियों में लगी रहती हैं। माहौल खुशियों से भरा रहता है और जैसे ही अनुपमा वहां पहुंचती है, माही की खुशी दोगुनी हो जाती है।

इसी दौरान गौतम, अनुपमा को प्यार से ‘अनु मां’ कहकर बुलाता है, लेकिन अनुपमा उसे तुरंत टोक देती है। वह साफ कहती है कि वह सिर्फ अपने बच्चों की ‘अनु मां’ है, किसी और की नहीं। इसके बाद भी गौतम बाज नहीं आता और माही के हाथ में मेहंदी से अपना नाम लिखवाने के लिए अनुपमा पर जोर डालता है।

माही की खुशी के लिए अनुपमा खुद को संभालती है और चुपचाप गौतम का नाम माही के हाथ पर मेहंदी से लिख देती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गौतम सबके सामने अनुपमा से अपने हाथ पर माही का नाम लिखने की जिद करता है। अनुपमा मना नहीं कर पाती और माही के कहने पर वह गौतम के हाथ पर माही का नाम लिख देती है।

दूसरी तरफ, मेहंदी की रस्म के बीच मोटी बा और बा के बीच जुबानी जंग चलती है। मोटी बा तंज कसते हुए कहती हैं, “आप ऐसे पहले मायके वाले हैं जो अपनी ही बेटी की शादी में मेहमान बनकर आए हैं।” इस पर बा भी चुप नहीं रहतीं और पलटकर कहती हैं, “और आप ऐसे पहले ससुराल वाले हैं जो अपनी विधवा बहू की शादी अपने तलाकशुदा दामाद से करवा रहे हैं।” हालांकि, बापूजी, बा को शांत कराने की कोशिश करते हैं।

माहौल को ठीक करने के लिए अनुपमा और घर के बाकी सदस्य डांस करना शुरू करते हैं। इसी बीच प्रार्थना का पैर फिसलेता और वो गिरने लगती है, लेकिन गौतम, प्रार्थना का हाथ पकड़ लेता है और उसे गिरने से बचा लेता है। जब सबका ध्यान प्रार्थना पर होता है तब गौतम, अंश को उकसाने की कोशिश करता है। वह अंश से कहता है, बच्चे पर सिर्फ मेरा हक है और मेरा बच्चा तुम जैसे लूजर को पापा कभी नहीं कहेगा।

अंश भड़क जाता है और गौतम का कॉलर पकड़ लेता है। ये देखकर पराग भड़क जाता है। पराग कहता है कि गौतम जी की वजह से ही आज हमारा बिजनेस संभल पाया है। ये सुनकर अनुपमा भड़क जाती है।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
