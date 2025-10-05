Anupama 5 October 2025 Written Update Prakash Bhau to Get Lecture from Anu Anupama 5 Oct: अनुपमा को भाऊ से पंगा पड़ेगा भारी? बीच सड़क में रोककर देगी 5 पन्नों का भाषण, Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीAnupama 5 October 2025 Written Update Prakash Bhau to Get Lecture from Anu

Anupama 5 Oct: अनुपमा को भाऊ से पंगा पड़ेगा भारी? बीच सड़क में रोककर देगी 5 पन्नों का भाषण

Anupama 5 October 2025 Written Update: टीवी सीरियल अनुपमा का रविवार का एपिसोड अनुपमा और प्रकाश भाऊ के पहली बार आमने-सामने के बारे में रहेगा। जानिए रुपाली गांगुली स्टारर शो में आने वाले हैं कौन से ट्विस्ट।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानSun, 5 Oct 2025 10:52 AM
share Share
Follow Us on
Anupama 5 Oct: अनुपमा को भाऊ से पंगा पड़ेगा भारी? बीच सड़क में रोककर देगी 5 पन्नों का भाषण

रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल 'अनुपमा' के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि समर अपनी मां को यह इशारा देगा कि वह यहां किसी खास काम से आई है। अनुपमा अपने बेटे की आत्मा के पीछे-पीछे भागेगी और अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी से टकराते-टकराते बचेगी। गाड़ी से एक लंबा-चौड़ा आदमी उतरेगा और अनुपमा से बदतमीजी करने लगेगा। अनुपमा उसे तमीज का पाठ पढ़ाने लगेगी और कहेगी कि छोटे रास्ते पर गाड़ी इतनी तेज चलाना उसकी भी गलती है। यह सब चल ही रहा होगा कि सरिता ताई आकर अनुपमा को उस गाड़ी से खींचकर दूर ले जाएगी और कहेगी कि भाऊ हैं उस गाड़ी में।

प्रकाश भाऊ से पंगा पड़ेगा भारी?

प्रकाश भाऊ गाड़ी का शीशा थोड़ा सा नीचे करेगा और वहां से अपनी चमचमाती कार में निकल जाएगा। सुबह जब पूरी महिला मंडली साथ में बैठी चाय की चुस्कियां ले रही होगी तभी गांव की कुछ औरतें आकर डांस रानीज के साथ फोटो लेने की बात कहेंगी। ये औरतें जब डांस रानीज के साथ तस्वीरें ले रही होंगी तब उनके पति आकर उन पर चिल्लाने लगेंगे और चलने को कहेंगे। सरिता ताई सभी से जाने को कहेगी और बाद में पूजा में आकर सबके साथ सेल्फी लेने की बात कहेगी। लेकिन इसके बाद एक लंबा चौड़ा आदमी वहां आएगा।

देविका की बात पर भड़केगा शख्स

सरिता ताई इसके आगे हाथ जोड़ेगी और झुककर नमस्कार करेगी। यह शख्स सरिता ताई से कहेगा कि तुम लोगों ने भाऊ की गाड़ी रोककर ठीक नहीं किया। सरिता ताई डर जाएगी और माफी मांगने लगेगी, तब यह शख्स कहेगा कि प्रकाश भाऊ ने तुम सबको अपने यहां पूजा पर बुलाया है, ताकि तुम्हारा आदर-सत्कार कर सकें। देविका कहेगी कि अब तो मैं भी जानना चाहती हूं कि यह प्रकाश है कौन। यह शख्स भड़क जाएगा और कहेगा कि भाऊ हैं वो। प्रकाश भाऊ। सरिता भी फौरन देविका को करेक्ट करेगी और कहेगी कि हर जगह एक भगवान होते हैं, लेकिन हमारे यहां 2 भगवान हैं। एक ऊपर वाले और एक प्रकाश भाऊ।

गांव वाले से अनुपमा की बहस

यह शख्स सभी लड़कियों को बताएगा कि कैसे उनके गांव में किसी को कोई बीमारी या समस्या होती है तो जाकर डॉक्टर को नहीं प्रकाश भाऊ को दिखाते हैं और वो दैवीय शक्तियों से सामने वाले को ठीक कर देते हैं। अनुपमा जो जवाब देगी उससे सरिता और यह शख्स दोनों नाराज होंगे। अनुपमा कहेगी कि ईश्वर से प्रार्थना करना एक बात है, लेकिन कोशिश करना दूसरी। अनुपमा डॉक्टरी सलाह और बाकी बातों का जिक्र करेगी तो यह शख्स कहेगा कि यह सब खिटपिट यहां नहीं चलेगी। शो में आगे क्या होगा? जानने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।

Anupama

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।