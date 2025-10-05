Anupama 5 Oct: अनुपमा को भाऊ से पंगा पड़ेगा भारी? बीच सड़क में रोककर देगी 5 पन्नों का भाषण

Anupama 5 October 2025 Written Update: टीवी सीरियल अनुपमा का रविवार का एपिसोड अनुपमा और प्रकाश भाऊ के पहली बार आमने-सामने के बारे में रहेगा। जानिए रुपाली गांगुली स्टारर शो में आने वाले हैं कौन से ट्विस्ट।

रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल 'अनुपमा' के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि समर अपनी मां को यह इशारा देगा कि वह यहां किसी खास काम से आई है। अनुपमा अपने बेटे की आत्मा के पीछे-पीछे भागेगी और अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी से टकराते-टकराते बचेगी। गाड़ी से एक लंबा-चौड़ा आदमी उतरेगा और अनुपमा से बदतमीजी करने लगेगा। अनुपमा उसे तमीज का पाठ पढ़ाने लगेगी और कहेगी कि छोटे रास्ते पर गाड़ी इतनी तेज चलाना उसकी भी गलती है। यह सब चल ही रहा होगा कि सरिता ताई आकर अनुपमा को उस गाड़ी से खींचकर दूर ले जाएगी और कहेगी कि भाऊ हैं उस गाड़ी में।

प्रकाश भाऊ से पंगा पड़ेगा भारी? प्रकाश भाऊ गाड़ी का शीशा थोड़ा सा नीचे करेगा और वहां से अपनी चमचमाती कार में निकल जाएगा। सुबह जब पूरी महिला मंडली साथ में बैठी चाय की चुस्कियां ले रही होगी तभी गांव की कुछ औरतें आकर डांस रानीज के साथ फोटो लेने की बात कहेंगी। ये औरतें जब डांस रानीज के साथ तस्वीरें ले रही होंगी तब उनके पति आकर उन पर चिल्लाने लगेंगे और चलने को कहेंगे। सरिता ताई सभी से जाने को कहेगी और बाद में पूजा में आकर सबके साथ सेल्फी लेने की बात कहेगी। लेकिन इसके बाद एक लंबा चौड़ा आदमी वहां आएगा।

देविका की बात पर भड़केगा शख्स सरिता ताई इसके आगे हाथ जोड़ेगी और झुककर नमस्कार करेगी। यह शख्स सरिता ताई से कहेगा कि तुम लोगों ने भाऊ की गाड़ी रोककर ठीक नहीं किया। सरिता ताई डर जाएगी और माफी मांगने लगेगी, तब यह शख्स कहेगा कि प्रकाश भाऊ ने तुम सबको अपने यहां पूजा पर बुलाया है, ताकि तुम्हारा आदर-सत्कार कर सकें। देविका कहेगी कि अब तो मैं भी जानना चाहती हूं कि यह प्रकाश है कौन। यह शख्स भड़क जाएगा और कहेगा कि भाऊ हैं वो। प्रकाश भाऊ। सरिता भी फौरन देविका को करेक्ट करेगी और कहेगी कि हर जगह एक भगवान होते हैं, लेकिन हमारे यहां 2 भगवान हैं। एक ऊपर वाले और एक प्रकाश भाऊ।