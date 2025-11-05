Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीAnupama 5 November 2025 Written Update Vasundhara to take Anu Revenge from Pari
Anupama 5 Nov: वसुंधरा परी पर निकालेगी अनुपमा का गुस्सा, सबके सामने करेगी बहू की इज्जत तार-तार

संक्षेप: Anupama 5 November 2025: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के बुधवार के आपको एक नहीं बल्कि 2 एपिसोड देखने को मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं शो में आने वाले हैं कौन से मोड़।

Wed, 5 Nov 2025 03:46 PMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
Anupama 5 November 2025 Written Update: अनुपमा सीरियल के बुधवार को दर्शकों को एक नहीं बल्कि दो एपिसोड देखने को मिलेंगे। पहला एपिसोड शाम को 6.30 बजे से प्रसारित होगा और दूसरा रात के 10 बजे। पहले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा वरुण की जमकर पिटाई करेगी और उसे पुलिस के हवाले करने की धमकी देगी। डरा हुआ वरुण माफी मांगेगा और ईशानी की सारी वीडियो और तस्वीरें डिलीट करने की बात करेगा। अनुपमा उससे सारी तस्वीरें डिलीट करवाने के बाद उसकी एक वीडियो बनाएगी जिसमें वो अपना जुर्म कुबूल कर रहा होगा।

सबकी नजरों में चढ़ता जा रहा गौतम

अनुपमा वरुण से कहेगी कि अगर उसने दोबारा ऐसी गलती की तो उसकी यह वीडियो पुलिस और उसके घरवालों को भेज देगी। अंश को पराग यह समझाएगा कि वो बिजनेस पर फोकस करे और काम सीखने की कोशिश करे, जरूरत पड़े तो गौतम से चीजें सीखे। यह बात अंश को जरा भी पसंद नहीं आएगी। लेकिन गौतम एक के बाद एक बाजी जीतता जाएगा। वो पराग की कंपनी को एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट दिलवाएगा जो कई सालों से अटका पड़ा होगा। नतीजा यह होगा कि गौतम सबका सगा बनने लगेगा।

शादी का न्यौता देने जाएंगे माही-गौतम

वसुंधरा कोठारी अपनी बहू माही और गौतम गांधी के साथ शाह निवास जाएंगी और शादी का न्यौता देंगी। मोटी बा यह न्यौता भी एहसान के तौर पर देंगी और कहेंगी कि सारा खर्चा हम करेंगे आप लोगों को बस मेहमान की तरह आना है। वो कहेंगी कि आप लोग नहीं भी आएंगे तो चलेगा। जाते वक्त गौतम गांधी अनुपमा के पांव छुएगा और उसे जताएगा कि वो अब बदल चुका है, लेकिन इशारों-इशारों में यह भी अहसास करवा देगा कि कैसे अब माही के जरिए अब कमांड उसके हाथ में आ चुका है।

परी के साथ ऐसा सुलूक करेगी वसुंधरा

जब वसुंधरा कोठारी जाने लगेगी तो परी उनके पांव पकड़ लेगी और माफी मांगेगी, लेकिन वसुंधरा उसे धक्का मारकर गिरा देगी और दुतकार देगी। इस पर अनुपमा परी को संभालेगी और वसुंधरा कोठारी को करारा जवाब देगी। इस सबके बीच प्रेम बिजनेस में एक बड़ा नुकसान कर बैठा है और इस बात को लेकर बहुत परेशान होगा। राही उसी वक्त पर आकर उससे घर में चल रही पेचीदगियों की बात करेगी और नतीजा यह होगा कि दोनों का झगड़ा हो जाएगा। सीरियल के अगले एपिसोड में क्या हुआ? जानने के लिए नीचे दिए लिंक पर ल्कि करें।

Anupama

