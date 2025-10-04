Anupama 4 Oct: हार्ट अटैक से जाएगी बापूजी की जान! ख्याति को होगा अपनी गलती का अहसास

Anupama 4 October 2025 Written Update: टीवी सीरियल अनुपमा के शनिवार के एपिसोड में जहां ख्याति को अपनी गलती का अहसास होगा, वहीं बापूजी की तबीयत खराब होने लगेगी।

अनुपमा अपनी गर्ल गैंग के साथ रोड ट्रिप पर निकल पड़ी है, लेकिन इस दौरान किसे कौन से नए तजुर्बे मिलने वाले हैं और कहानी में कौन से नए ट्विस्ट आने वाले हैं, यह किसी को नहीं पता। फिलहाल अनुपमा और उसकी पूरी टोली सरिता ताई के गांव में रुकी हुई है। यहां अनुपमा को बार-बार उसके बेटे समर के नजदीक होने का अहसास होता है। अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा को रात में लगेगा कि उसका बेटा उसके पास है, वहीं राही को भी घर में आहट होने की वजह से डर लगेगा।

भाऊ अनु के पास भेजेगा अपने लड़के सरिता सबको तसल्ली देगी की उसके गांव के सरपंच जी रात में देर तक पूजा करते रहते हैं। लेकिन असल में यह प्रकाश भाऊ ही होगा जिसने यह देखने के लिए अपने लड़कों को भेजा होगा कि सरिता के साथ क्या वाकई अनुपमा आई है, या फिर मामला कुछ और है। अनुपमा अब सरिता के इस भाऊ को कैसे सबक सिखाएगी, यह तो हमें अपकमिंग एपिसोड में पता चल ही जाएगा, लेकिन उससे पहले उस ट्विस्ट के बारे में जान लीजिए, जो कहानी को नया मोड़ दे सकता है।

देविका बचेगी, जाएगी बापूजी की जान शनिवार के एपिसोड में आप देखेंगे कि बापूजी के सीने में तकलीफ हो रही होगी, लेकिन वो किसी को यह सोचकर नहीं बताएंगे कि कहीं अनुपमा और उसकी दोस्तों की छुट्टियां खराब ना हो जाएं। उन्हें लगेगा कि अगर बताया तो सभी भागे हुए वापस आ जाएंगे। अनुपमा बापूजी को कॉल भी करेगी, और बात करते हुए वो भावुक हो जाएंगे, लेकिन वह अनुपमा को इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे। उधर देविका टूटता तारा देखकर दुआ मांगेगी कि वह ठीक हो जाए। माना जा रहा है कि देविका तो ठीक हो जाएगी लेकिन बुजुर्ग बापूजी दिल के दौरे से जान गंवा देंगे।