Anupama 31 August: राही को लगेगा जोर का झटका, सामने आएगा पराग कोठारी का अतीत

Anupama 31 August 2025: टीवी सीरियल अनुपमा का अपकमिंग एपिसोड काफी दिलचस्प रहने वाला है। पराग कोठारी अपने अतीत के बारे में बताएगा कि कैसे उसके पिता और उसके भाई समेत उसने भी मोटी बा की वजह से बहुत दर्द सहा है।

टीवी सीरियल 'अनुपमा' के 31 अगस्त 2025 के एपिसोड की शुरुआत में फुगड़ी खेलने के दौरान माही और पाखी चालबाजी करेंगी और जान बूझकर अनीता और जस्सी को चोटिल करने की कोशिश करेंगी। जस्सी वक्त रहते अपना हाथ छुड़ा लेगी लेकिन अनीता हाथ नहीं छुड़ा पाएगी और उसके पांव में चोट लग जाएगी। जस्सी समझ जाएगी कि दोनों ने जान बूझकर ऐसा किया है।

राही को लगेगा 440 वोल्ट का झटका जस्सी बहुत गुस्से में होगी और माही और पाखी को लताड़ना शुरू कर देगी। राही बीच में आकर अपनी टीम मेंबर्स को डिफेंड करने की कोशिश कर रही होगी और तब जस्सी कहेगी कि वो डरपोक है और इसीलिए इस तरह की चीजें करके हमारी टीम को बार-बार बेईमानी से हराने की कोशिश करती है। जस्सी कहेगी कि उसके खुद के घरवालों को राही पर भरोसा नहीं है। जस्सी गुस्से में यह भी बता देगी कि कैसे पराग ने मुंबई आकर अनुपमा से राही की जीत खरीदने की कोशिश की थी।

सामने आएगा पराग कोठारी का अतीत राही के होश उड़ जाएंगे। वह घर जाकर पराग कोठारी पर नाराज होगी। पराग कहेगा कि वह बस अपने बच्चों के सपने टूटते नहीं देखना चाहता था इसलिए उसने ऐसा किया। बातों-बातों में पराग कोठारी यह भी बता देगा कि कैसे बचपन में उसके साथ बहुत गलत हुआ। वह भी अपने पिता की तरह म्यूजिक में करियर बनाना चाहता था, लेकिन वसुंधरा कोठारी ने कभी ऐसा नहीं होने दिया। पराग बताएगा कि कैसे मोटी बा अपने पति के संगीत से खुश नहीं थीं और चाहती थीं कि वह पैसे कमाएं।