Anupama 3 Sept: फिनाले राउंड में मुंह की खाएगी राही, मां को नीचा दिखाने की कोशिश में होगी बेइज्जत

Anupama 3 Sept: अनुपमा सीरियल के बुधवार के एपिसोड में डांस कॉम्पटिशन का फिनाले राउंड शुरू हो जाएगा। राही फिर एक बार अपनी मां को कैमरा पर बेइज्जत करने से नहीं चूकेगी।

Anupama 3 September 2025 Written Update: टीवी सीरियल अनुपमा का बुधवार का एपिसोड फुल ऑफ ड्रामा रहने वाला है। कोठारी मेंशन में पराग कोठारी, ख्याति और वसुंधरा और इधर कृष्ण कुंज में लीला और बापूजी अपनी-अपनी टीम को दही चीनी खिलाकर बेस्ट विशेज देंगे। कृष्ण कुंज में जहां डांस रानीज को सभी शुभकामनाएं दे रहे होंगे, तो वहीं पाखी लानतें देना शुरू कर देगी। लेकिन फिर भी अनुपमा अपनी बेटी के लिए बुरा भला कहने की बजाए उसे बेस्ट विशेज देगी और डांस पर फोकस करने की बात कहेगी।

शो में घटिया हरकतों पर उतरेगी राही फिनाले में पहुंचते ही एक नई तरह का तमाशा शुरू हो जाएगा। क्योंकि राही मीडिया के सामने अपनी मां को बुरा भला कहना शुरू कर देगी। वह अपनी मां को मनहूस कहेगी और बताएगी कि कैसे आखिरी पल में टीम मेंबर बदलकर डांस रानीज बेईमानी कर रही हैं। जब शो का होस्ट इस बारे में ऑर्गनाइजर से पूछेगा तो वह कहेंगे कि मोहल्ले में जब किसी घर में झगड़ा होता है तो लोग छतों पर चढ़कर देखते हैं, इस घर का झगड़ा तो नेशनल टीवी पर होने वाला है, इसे पूरा देख देखेगा।

ऑर्गनाइजर्स देखेंगे बस अपना फायदा ऑर्गनाइजर कहेगा कि इस मां-बेटी के झगड़े में फायदा ऑर्गनाइजर्स का ही होगा। लेकिन तब होस्ट कहेगा कि क्या यह गलत नहीं होगा और ऑर्गनाइजर जवाब देगा कि टीवी की दुनिया में बस एक ही सही होता है, और वो है- टीआरपी। राही जहां खुलकर डांस रानीज पर आरोप लगाती जाएगी, वहीं अनुपमा यह बात नहीं कहेगी कि राही की टीम की वजह से ही अनीता को चोट लगी। राही ऑर्गनाइजर्स के सामने बात ले जाएगी तो अनुपमा कहेगी कि हर खेल में प्लेयर रिप्लेस करने का विकल्प होता है, तो फिर यहां क्यों नहीं।