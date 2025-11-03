Anupama 3 Nov: अनुपमा से बदला लेगी वसुंधरा, माही को नर्क में धकेलेगी, बाकी बहुओं को दी चेतावनी

संक्षेप: Anupama 3 Nov 2025: अनुपमा के लिए आने वाले वक्त में मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि उसकी एक नहीं बल्कि तीनों बहुओं पर संकट मंडरा रहा है। वसुंधरा कोठारी अपने स्वार्थ में माही की जिंदगी नर्क बनाने पर तुल गई है।

Anupama 3 Nov 2025 Full Episode: अनुपमा के साथ-साथ घर के सभी बड़े कोठारी परिवार से परी और ईशानी की गलती के लिए हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे। बापूजी और लीला भी हाथ जोड़कर खड़े होंगे लेकिन वसुंधरा कोठारी का दिल नहीं पिघलेगा। वो तानों की बारिश करना जारी रखेगी और मीता भी उसका पूरा साथ देगी। वसुंधरा एक तरफ जहां परी की घर में एंट्री के लिए साफ इनकार कर देगी और उसकी तरफ इशारा करते हुए घर की बाकी बहुओं को भी हिदायत देगी कि उन्होंने बहू का फर्ज छोड़कर बेटी बनने की कोशिश की तो उनका भी यही हश्र होगा।

वसुंधरा कोठारी को मिला बदला लेने का मौका वसुंधरा कोठारी अनुपमा पर लांछन लगाएंगी कि जाने उन्होंने अपनी बेटियों को कैसे संस्कार दिए हैं जो एक पति पर शक करती है और घर से भाग जाती है, दूसरी अपने ही जीजा को ब्लैकमेल करती है, तीसरी तो हर वक्त अपने मायके की तरफदारी सूझती है और चौथी.... । यह बोलकर वसुंधरा चुप हो जाएगी, क्योंकि उसका इशारा माही की तरफ होगा। मामला शांत होगा कि वसुंधरा कोठारी माही वाले मामले को मैनेज करेगी और गौतम गांधी से पूछेगी कि माही अपनी बात कह चुकी आपका क्या सोचना है बताइए।

अनु मां को यह धमकी देगी काव्या की बेटी गौतम अपने मुंह से कुछ भी कहने की बजाए सवाल वापस माही की तरफ घुमा देगा और उससे पूछेगा कि क्या तुमने मुझसे शादी करने और मेरे साथ जिंदगी बिताने का फैसला सोच समझ कर लिया है? प्यार में पागल माही झट से हां कह देगी और फिर गौतम उसके साथ जाकर अनुपमा के पैरों में बैठ जाएगा और आशीर्वाद मांगेगा। अनुपमा मना करेगी तो माही इमोशनल ड्रामा करना और अपनी मां को ब्लैकमेल करने की कोशिश शुरू कर देगी। वो धमकी देगी कि यह तो अच्छा है कि वो घर से भागकर शादी नहीं कर रहे वरना कोई क्या ही कर लेगा।