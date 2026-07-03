Anupama 3rd July: प्रेम को मिलेगा उसके बुरे कर्माें का फल, तोषू उसे पैसों के लिए करेगा ब्लैकमेल
Anupama Today's Episode: स्टार प्लस के फेमस शो ‘अनुपमा’ के आने वाले एपिसोड में बहुत बड़ा तूफान आएगा। तोषू, प्रेम को ब्लैकमेल करेगा।
Anupama 3rd July Episode: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ में इन दिनों हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को एक ऐसा जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है, जो शाह परिवार और अनुपमा की जिंदगी में एक नया तूफान लेकर आएगा। सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में एक बहुत बड़ा धमाका होने जा रहा है, जहां रिश्तों के बीच छिपे सच और साजिशें सबके सामने उजागर होंगी।
तोषू करेगा प्रेम को ब्लैकमेल
कहानी में नया मोड़ तब आता है जब हमेशा की तरह तोषू अपनी चालें चलना शुरू करता है। परितोष को कहीं से इस बात की भनक लग जाती है कि अनुपमा की सबसे कीमती चीज, यानी उसकी रेसिपी वाली डायरी, किसी और ने नहीं बल्कि प्रेम ने चुराई है। इस सच के हाथ लगते ही तोषू के दिमाग में लालच की घंटी बज उठती है। परितोष सीधे प्रेम के पास पहुंचता है और उसे कोने में ले जाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है।
प्रेम के सामने रखेगा ऑफर
तोषू, प्रेम से कहता है, 'इस कुकिंग कॉम्पिटिशन को जीतने पर तुम्हें पूरे 40 लाख रुपये मिलेंगे। 40 लाख रुपये बहुत बड़ी रकम होती है। मुझे पूरा पैसा नहीं चाहिए, तुम बस मुझे इस इनाम की राशि का 10% (4 लाख रुपये) दे देना, और तुम्हारा यह राज हमेशा के लिए राज ही रहेगा।'
शाह हाउस में मचेगा हड़कंप
दूसरी तरफ, अनुपमा किचन में जाकर अपनी डायरी ढूंढने लगती है। अनुपमा किचन का कोना-कोना छान मारती है, लेकिन उसे उसकी डायरी कहीं नहीं मिलती। वह डायरी अनुपमा के लिए सिर्फ पन्नों का पुलिंदा नहीं, बल्कि उसकी बरसों की मेहनत और यादें हैं। डायरी न मिलने पर अनुपमा बुरी तरह घबरा जाती है और परेशान होकर किचन से बाहर आती है। वह घर के सभी सदस्यों को इकट्ठा करती है और सबसे अपनी डायरी के बारे में पूछने लगती है।
तोषू खोलेगा राज
परितोष मौके का फायदा उठाकर सबके सामने एक बड़ा बम फोड़ता है। प्रेम से डील पक्की न होने के कारण, तोषू उंगली उठाकर सीधे चिल्लाता है कि अनुपमा की वो कीमती डायरी किसी और ने नहीं, बल्कि प्रेम ने चुराई है! तोषू के मुंह से ये कड़वा सच सुनते ही अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। घर का हर एक सदस्य दंग रह जाता है।
क्या बोल रहे हैं लोग?
कुछ लोगों का कहना है कि ये प्रेम का सपना है। वहीं कुछ का कहना है कि अगर ऐसा हो जाता है तो मजा आएगा। राही और अनुपमा की आंखों से प्यार की पट्टी उतर जाएगी।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
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