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Anupama 29 April: प्रेम के समझाने के बाद राही ने लिया फैसला, श्रुति को नहीं छोड़ेगी अब कभी अकेले

Apr 29, 2026 08:15 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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Anupama in Hindi: ‘अनुपमा’ में एक तरफ श्रुति और राही ने एक-दूसरे का साथ देनी की कसम खाते हैं। वहीं दूसरी तरफ, अनुपमा को अनहोनी के होने का एहसास होता है।

Anupama 29 April: प्रेम के समझाने के बाद राही ने लिया फैसला, श्रुति को नहीं छोड़ेगी अब कभी अकेले

Anupama Today's Episode: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ के आज (29 अप्रैल 2026) के एपिसोड में तोषू, पाखी और बा भड़क जाते हैं। वे बापूजी से सवाल करते हैं कि उन्होंने अनुपमा को ‘अनु की रसोई’ की चाबी क्यों दी। ऐसे में बापूजी भी भड़क जाते हैं। बापूजी कहते हैं, ‘तुम सब बस करो। वसुंधरा बैन तेजाब लाए या गंगाजल, राही को गुस्सा आए या अकल, प्रेम को गर्मी लगे या मिर्ची…उससे अनुपमा के काम का कोई लेना देना नहीं है। किंजल, अंश और मैं…हम तीनों उसके साथ हैं। मैं न अनुपमा को रोकूंगा और न किसी को रोकने दूंगा। मेरी उम्र में मत जाना। गुस्से में मैं वनराज का भी बाप हूं।’ (ये भी पढ़ें: YRKKH Twist: दादी-सा लेती हैं बड़ा फैसला, अरमान और अभिरा को साथ लाने की करती हैं कोशिश)

राही को मिलती है अनुपमा के अहमदाबाद आने की न्यूज

वहीं अनुपमा, राही के ऑफिस जाती है और ये जानने की कोशिश करती है कि प्रेम के रेस्टोरेंट का अपडेट क्या है। अनुपमा को पता चलता है कि प्रेम ने अभी तक दोबारा रेस्टोरेंट के लिए अप्लाई नहीं किया है। वहीं अंश, राही को बताता है कि अनु मां अहमदाबाद वापस आ गई है। इतना ही नहीं, अंश, राही को ये भी बताता है कि अनु मां ‘अनु की रसाेई’ को ‘डियर जिंदगी’ के नाम से दोबारा खाेलने जा रही हैं। राही भड़क जाती है।

राही को आता है गुस्सा

एक तरफ, अनुपमा बार-बार राही और प्रेम के बारे में सोचती है। जब अनुपमा, राही और अनुज को याद करती है तब उसे रह रहकर श्रुति की याद आती है। दूसरी तरफ, राही, अंश के सामने अपना गुस्सा निकालने के बाद सो जाती है। (ये भी पढ़ें: अनुपमा सीरियल में होगी एक और शादी! क्या सही साबित होंगे पब्लिक के ये 3 तुक्के?)

राही से माफी मांगता है प्रेम

प्रेम, राही के पास आता है और उससे माफी मांगता है। राही उठ जाती है और प्रेम से बात करती है। राही, प्रेम को अनुपमा के बारे में नहीं बताती है। राही, प्रेम से श्रुति के बारे में बात करती है। राही कहती है कि श्रुति आज तक मूवऑन नहीं कर पाई है। प्रेम के समझाने के बाद राही ये तय करती है कि अब वो श्रुति का साथ कभी नहीं छोड़ेगी।

श्रुति लेती है फैसला

वहीं श्रुति कहती है, ‘मेरी आध्या खुश नहीं है। पहले मैं आध्या की खूशी के लिए उससे दूर गई थी, लेकिन अब मुझे वापस आना पड़ेगा। आध्या की खूशी के लिए मुझे वापस आना ही पड़ेगा।’ (ये भी पढ़ें: Anupamaa Twists: वसुंधरा को छोड़ श्रुति का साथ देगा गौतम? यह होगी मोटी बा को धोखा देने की वजह!)

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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