Anupama 28 Sept: अनुपमा में होगी नए किरदार की एंट्री? ट्रिप पर निकलते ही हो जाएगी बड़ी गड़बड़

Anupama 28 September 2025 Episode: टीवी सीरियल अनुपमा के रविवार के एपिसोड में ट्रिप की शुरुआत के साथ ही बड़ी गड़बड़ होती नजर आ रही है। लेकिन साथ ही शो में एक नई किरदार की भी एंट्री होगी।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानSun, 28 Sep 2025 02:14 PM
टीवी सीरियल अनुपमा का रविवार का एपिसोड थोड़ी खुशियां और कुछ ट्विस्ट लेकर आएगा। अनुपमा जब देखेगी कि देविका उसकी बेटियों को इस ट्रिप पर चलने के लिए राजी कर लाई है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। लेकिन जस्सी और मुंबई वाली बाकी लड़कियां राही के आने से खुश नहीं होंगी। उधर कोठारी मेंशन में पराग कहेगा कि ख्याति को भी इस ट्रिप पर अनुपमा के साथ जाना चाहिए, ताकि खुद को वक्त दे सके और कई बार जगह बदलने से विचार और काफी कुछ बदल जाता है।

लीला बा को होगा इस बात का अफसोस

ख्याति जाना तो चाहती होगी, लेकिन वसुंधरा उसे रोक देगी। फिर जब अनिल की पत्नी और बाकी लोग साथ देंगे और रात को अनुपमा खुद उसे साथ चलने का न्यौता देगी तो बात बन जाएगी। रात को जब बापूजी और लीला बा साथ बैठी बात कर रही होंगी तब अनुपमा उनकी बातें सुन लेगी। लीला किसी दामिनी का जिक्र करेगी और कहेगी कि वह एक बार उससे मिलकर माफी मांगना चाहती है। क्योंकि जिंदगी का कुछ पता नहीं है। अनुपमा बाद में जब बापूजी से इसके बारे में पूछेगी तो वह सब कुछ बताएंगे।

ट्रिप के दौरान लीला को मिलेगी पुरानी दोस्त?

बापूजी बताएंगे कि जिस तरह अनुपमा और देविका पक्की दोस्त हैं, उसी तरह लीला और दामिनी भी बहुत पुरानी और पक्की सहेलियां थीं। शादी के बाद भी दोनों मिला करती थीं, लेकिन एक दिन किसी बात पर दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। दोनों ने उस दिन के बाद एक दूसरे के शक्ल तक नहीं देखी, लेकिन लीला को जब अहसास हुआ कि शायद गलती उसी की थी, तो उसे बहुत पछतावा हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब माना यह जा रहा है कि इस ट्रिप पर शायद लीला की दामिनी से मुलाकात हो जाएगी।

ट्रिप की शुरुआत में ही हो जाएगी गड़बड़?

ट्रिप की तैयारी के दौरान हर कोई बस यही सोच रहा होगा कि उसे इस ट्रिप से क्या फायदा होगा, लेकिन अनुपमा बाकियों के बारे में सोच रही होगी। नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि अनुपमा और उसकी टोली जब अगली सुबह ट्रिप पर निकलेगी तो थोड़ी ही दूर जाने पर अचानक किसी वजह से जस्सी को ब्रेक लगाना पड़ेगा। क्या ट्रिप की शुरुआत में ही कोई गड़बड़ हो गई है? या फिर मामला कुछ और ही है? शो के अपकमिंग एपिसोड के अपडेट पाने के लिए बने रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।

