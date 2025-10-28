Hindustan Hindi News
Anupama 28 Oct: पराग कोठारी के सिर पर होगा खून सवार, आग में घी डालेंगे गौतम और वसुंधरा

संक्षेप: Anupama 28 October 2025: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा का मंगलवार का एक्शन कोठारी और शाह परिवार के बीच बिगड़ते समीकरणों के नाम रहेगा।

Tue, 28 Oct 2025 02:19 PMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
Anupama 28 October 2025 Full Episode: टीवी सीरियल अनुपमा का मंगलवार का एपिसोड कोठारी और शाह परिवार के बिगड़ते रिश्तों के नाम रहेगा। अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि कोठारी मेंशन में पराग कोठारी के सिर पर खून सवार हो जाएगा। वो चीखने-चिल्लाने लगेगा क्योंकि एक साथ उसे कई बुरी खबरें मिलने लगेंगी। एक तरफ जहां परी दोबारा लौटकर उस घर में आने से इनकार कर देगी। वहीं दूसरी तरफ कई बार कॉल करने पर भी शाह परिवार से कोई उनका कॉल नहीं उठाएगा।

पराग कोठारी के सिर पर होगा खून सवार

दरअसल शाह परिवार में परी और ईशानी वाली बात को लेकर पहले ही काफी हंगामा मचा होगा। सभी अनुपमा को मुंबई जाने से रोकने की कोशिश में लगे होंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि सिर्फ वही अब इस सिचुएशन को संभाल सकती है। लेकिन जस्सी, भारती, सरिता और देविका लगातार अनुपमा को चलने के लिए कहती रहेंगी। डर के मारे क्योंकि कोई भी कोठारी परिवार वालों का कॉल नहीं उठा रहा होगा, तो इसके चलते हालात बहुत खराब हो जाएंगे। जब राही प्रेम को फोन करने को कहेगी तो पराग गुस्से में मना कर देगा।

आग में घी डालने का काम करेगी वसुंधरा बा

पीछे से वसुंधरा कोठारी लगातार आग में घी डालने में लगी होंगी। इसी दौरान गौतम गांधी घरवालों के बताएगा कि जर्मनी की जिस कंपनी के साथ उनकी डील होने वाली थी, वो कैंसिल हो गई है, क्योंकि इस सबकी वजह से उन लोगों को मीटिंग में पहुंचने में देर हो गई है। जब पराग ऐलान करेगा कि आज के बाद परी का इस घर से कोई रिश्ता नहीं तो राजा कहेगा कि वो उसकी पत्नी है, लेकिन पराग गु्स्से में उसे भी लताड़ देगा और कहेगा कि उसे अपने परिवार की इज्जत की परवाह नहीं है। अनुपमा को इस सबके बारे में कोई अंदाजा नहीं है।

अनुपमा सुनाएगी घरवालों को अपना फैसला

जहां शाह परिवार वाले अनुपमा को रोकने की कोशिश में लगें होंगे, वहीं देविका लगातार इस जिद पर अड़ी होगी कि ये लोग तेरे साथ इस बार भी वही करेंगे जो हमेशा करते हैं। अनुपमा फाइनली अपना फैसला बना लेगी और वहां से चली जाने का फैसला करेगी। लेकिन दरवाजे की चौखट से निकलने के बाद भी सभी लोग अनुपमा के आगे हाथ-पैर जोड़ते रहेंगे। आगे क्या होगा? जानने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
