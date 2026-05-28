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Anupama Twist: प्रेम पार करेगा सारी हदें, खाएगा थप्पड़, दिग्विजय से नाराज होगी अनुपमा

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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Anupama Upcoming Twist: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ के आने वाले एपिसोड में जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलेगा। अनुपमा, दिग्विजय से नाराज हो जाएगी और उनके एक्शन पर सवाल उठाएगी।

Anupama Twist: प्रेम पार करेगा सारी हदें, खाएगा थप्पड़, दिग्विजय से नाराज होगी अनुपमा

Anupama Promo: स्टार प्लस के फेमस शो ‘अनुपमा’ के अगले एपिसोड में आने वाले ट्विस्ट के बारे में बताते हैं। दरअसल, दिग्विजय, माेटी बा और गौतम गांधी से सवाल करने कोठारी हाउस जाता है। मोटी बा और गौतम गांधी, दिग्विजय को बताते हैं कि वे अनुपमा से बदला लेना चाहते थे इसलिए उन्होंने उसके घर और कैफे को सील करवाया। दिग्विजय भड़क जाता है और फिर आता है ट्विस्ट।

दिग्विजय को खरीखोटी सुनाएगा प्रेम

सामने आए प्रोमो के मुताबिक, प्रेम, दिग्विजय पर भड़क जाता है। प्रेम, दिग्विजय से कहता है, ‘दोस्ती की आड़ में आप जो ये स्वांग रचा रहे हैं उसके आर-पार मैं देख सकता हूं। अरे आप तो बिना शादी के बापूजी के घरजमाई बन गए।’

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हाथापाई तक पहुंचेगी बात

दिग्विजय भड़क जाता है और प्रेम के गाल पर थप्पड़ जड़ देता है। मोटी बा दंग रह जाती है। वहीं गुस्से में प्रेम, दिग्विजय का कॉलर पकड़ लेता है और उनको मारने के लिए अपना हाथ उठाता है।

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अनुपमा पर बरसेगी राही

राही से ये बात बर्दाश्त नहीं होती है। राही, शाह हाउस जाती है और अनुपमा को खरीखोटी सुनाती है। राही, अनुपमा को ये भी बताती है कि मिस्टर दिग्विजय ने प्रेम को थप्पड़ मारा है। अनुपमा, दिग्विजय से सबके सामने पूछती है, ‘ये राही क्या कहकर गई। आपने प्रेम को थप्पड़ मारा?’ दिग्विजय, अनुपमा को पूरी बात नहीं बताता है। वह सिर्फ इतना बताता है कि उसने प्रेम को थप्पड़ मारा था।

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दिग्विजय से सवाल करेगी अनुपमा

अनुपमा नाराज हो जाती है। अनुपमा रोते हुए कहती है, ‘ऐसा करके आपने मेरे और मेरे बच्चों के बीच की खाई को और गहरा कर दिया है सर। अरे आपको हमारे परिवार के मामले में पड़ने की जरूरत क्या थी दिग्विजय सर।’

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Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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