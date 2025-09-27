Anupama 27 September 2025 Written Update Kinjal to Finish Relations with Toshu Anupama 27 Sept: तोषू से रिश्ता खत्म करेगी किंजल, देविका मचाएगी कोठारी निवास में हलचल, Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीAnupama 27 September 2025 Written Update Kinjal to Finish Relations with Toshu

Anupama 27 Sept: तोषू से रिश्ता खत्म करेगी किंजल, देविका मचाएगी कोठारी निवास में हलचल

Anupama 27 Sept: टीवी सीरियल अनुपमा का शनिवार का एपिसोड काफी एंटरटेनिंग होने वाला है। जानिए रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर सीरियल के 27 सितंबर 2025 का फुल एपिसोड रिटेन अपडेट।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानSat, 27 Sep 2025 12:14 PM
share Share
Follow Us on
Anupama 27 Sept: तोषू से रिश्ता खत्म करेगी किंजल, देविका मचाएगी कोठारी निवास में हलचल

शनिवार के एपिसोड अनुपमा तय करेगी कि वह देविका की वो बकेट लिस्ट पूरी करेगी जो उसने ना जाने कब से बनाई हुई है। अनुपमा और देविका साथ में पूरा देश घूमने का प्लान करेंगी, लेकिन यह टूर वो अकेली नहीं करेगी। अनुपमा अपने साथ डांस रानीज, लीला बा और किंजल को भी लेकर जाएगी। प्रार्थना कहेगी कि काश परी और राही भी आपके साथ जा पातीं। यह सुनते ही सबके हंसते-खिलखिलाते चेहरों पर मायूसी छा जाएगी। जब किंजल ट्रिप पर जाने की तैयारी कर रही होगी तब तोषू फिर एक बार घमंड में चूर अपनी पत्नी पर तंज कसेगा।

किंजल लगाएगी तोषू को फटकार

तोषू कहेगा कि वह आखिर किंजल का पति है, उसे इज्जत मिलनी चाहिए। यह सुनती ही अलमारी से कपड़े निकाल रही किंजल एक कपड़ा तोषू के मुंह पर फेंक कर मारेगी। वह तोषू से साफ कहेगी कि उसके जितना बेगैरत इंसान उसने कभी नहीं देखा। पहले गलती की, फिर जब घर से निकाल दिया गया तो उसके बाद लीला बा के गहने बेच दिए। किंजल कहेगी कि मम्मी ने तुम्हें घर में रहने की इजाजत क्या दे दी, तुम ऐसे सीना चौड़ा किए घूम रहे हो जैसे जाने कौन सा बड़ा काम किया हो। तोषू के कान पर जूं भी नहीं रेंगेगी।

तोषू से रिश्ता खत्म करेगी किंजल

किंजल इसके बाद तोषू से साफ कहेगी आज के बाद उसके और किंजल के बीच कोई रिश्ता नहीं है। किंजल यह भी साफ कर देगी कि तोषू आज के बाद उसके कमरे में भी नहीं सोएगा। तोषू धौंस जमाने की कोशिश करेगा, लेकिन किंजल उसे बिना देर किए उसकी हैसियत दिखा देगी। उधर कोठारी मेंशन में उस वक्त हलचल मच जाएगी जब देविका अचानक वहां आ धमकेगी। देविका वसुंधरा कोठारी और ख्याति को जमकर खरी खोटी सुनाएगी और फिर पूछने पर पता चलेगा कि देविका की विश लिस्ट पूरी करने के लिए सभी रोड ट्रिप पर जा रही हैं।

लीला को सता रहा होगा यह डर

देविका किसी तरह राही, मारी और परी को भी अपने साथ चलने के लिए राजी कर लेगी। अनुपमा आखिरी वक्त पर अपने साथ प्रार्थना को भी ले चलने की इजाजत दे देगी। लेकिन लीला को यह डर सता रहा है कि उसके पीछे कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। इसी दौरान तोषू कहेगा कि आप लोग निश्चिंत होकर जाइए, घर मैं संभाल लूंगा। यह सुनते ही लीला और बापूजी घबरा जाएंगे, लेकिन फाइनली ट्रिप की तैयारी पूरी हो जाएगी।

Anupama

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।