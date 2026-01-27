Anupama 27 Jan: वसुंधरा करेगी यह बेवकूफी, पराग कोठारी का चढ़ेगा पारा, जैसे-तैसे संभालेगा सिचुएशन

संक्षेप: Anupama 27 January 2026 Full Episode: टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि वसुंधरा कोठारी अपना घर बचाने की कोशिश में एक ऐसी बेवकूफी कर देगी कि पराग का पारा सातवें आसमान पर पहुंच जाएगा।

Anupamaa 27 January 2026 Full Episode: टीवी सीरियल अनुपमा के मंगलवार के एपिसोड में मीडिया वाले चॉल पहुंच जाएंगे। अनुपमा मीडिया वालों के साथ बातचीत में बताएगी कि कैसे रजनी देसाई ने चॉल वालों के साथ धोखा किया। रिपोर्टर अनुपमा से रजनी की निजी जिंदगी के बारे में भी सवाल करेंगे लेकिन अनुपमा कुछ नहीं बताएगी। वह कहेगी कि उसकी लड़ाई गलत के साथ है, वह किसी की पर्सनल लाइफ को दुनिया के सामने उछालकर मीडिया वालों को मसाला नहीं देगी।

रजनी ने खोली अनुपमा की यह पोल इधर अनुपमा मर्यादा का पालन करते हुए सिर्फ अपने और चॉल वालों के हक की बात करेगी और उधर रजनी को लगेगा कि अनुपमा विपक्षी पार्टियों के साथ मिली हुई है और उसकी निजी जिंदगी से जुड़ी बातों को बाद में इस्तेमाल करेगी। इसीलिए रजनी मौके का फायदा उठाकर एक पॉडकास्ट में जाएगी और अनुपमा की जिंदगी के बारे में सारी बातें कैमरा पर बोल देगी। यह पॉडकास्ट जब अनुपमा के सामने आएगा तो वह दंग रह जाएगी। जस्सी, ईशानी और सरिता कहेंगी कि इधर तू अच्छी बनकर उसकी निजी जिंदगी को बचा रही है और उधर यह है कि हर मर्यादा तोड़ती चली जा रही है।

गलत कदम उठाने से रोकेगी अनुपमा प्रेरणा तब कहेगी कि मीडिया वालों को बुलाओ, मैं अपनी मां के खिलाफ बोलूंगी और उनकी सारी पोल खोलूंगी। लेकिन अनुपमा उसे रोकेगी और कहेगी कि अगर मैंने भी वही सब किया जो वो कर रही है, तो फिर मुझमें और उसमें क्या फर्क रह जाएगा। इधर यह सब चल रहा होगा और उधर कोठारी मेंशन में वसुंधरा कोठारी मदद के लिए अपने दिवंगत पति के उस दोस्त को बुला लेगी। पराग कोठारी को अपनी मां का ऐसा करना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी वह धैर्य पूर्वक वहां पर बैठा रहेगा।