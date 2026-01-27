Hindustan Hindi News
Anupama 27 Jan: वसुंधरा करेगी यह बेवकूफी, पराग कोठारी का चढ़ेगा पारा, जैसे-तैसे संभालेगा सिचुएशन

संक्षेप:

Anupama 27 January 2026 Full Episode: टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि वसुंधरा कोठारी अपना घर बचाने की कोशिश में एक ऐसी बेवकूफी कर देगी कि पराग का पारा सातवें आसमान पर पहुंच जाएगा।

Jan 27, 2026 04:13 pm ISTPuneet Parashar
Anupamaa 27 January 2026 Full Episode: टीवी सीरियल अनुपमा के मंगलवार के एपिसोड में मीडिया वाले चॉल पहुंच जाएंगे। अनुपमा मीडिया वालों के साथ बातचीत में बताएगी कि कैसे रजनी देसाई ने चॉल वालों के साथ धोखा किया। रिपोर्टर अनुपमा से रजनी की निजी जिंदगी के बारे में भी सवाल करेंगे लेकिन अनुपमा कुछ नहीं बताएगी। वह कहेगी कि उसकी लड़ाई गलत के साथ है, वह किसी की पर्सनल लाइफ को दुनिया के सामने उछालकर मीडिया वालों को मसाला नहीं देगी।

रजनी ने खोली अनुपमा की यह पोल

इधर अनुपमा मर्यादा का पालन करते हुए सिर्फ अपने और चॉल वालों के हक की बात करेगी और उधर रजनी को लगेगा कि अनुपमा विपक्षी पार्टियों के साथ मिली हुई है और उसकी निजी जिंदगी से जुड़ी बातों को बाद में इस्तेमाल करेगी। इसीलिए रजनी मौके का फायदा उठाकर एक पॉडकास्ट में जाएगी और अनुपमा की जिंदगी के बारे में सारी बातें कैमरा पर बोल देगी। यह पॉडकास्ट जब अनुपमा के सामने आएगा तो वह दंग रह जाएगी। जस्सी, ईशानी और सरिता कहेंगी कि इधर तू अच्छी बनकर उसकी निजी जिंदगी को बचा रही है और उधर यह है कि हर मर्यादा तोड़ती चली जा रही है।

गलत कदम उठाने से रोकेगी अनुपमा

प्रेरणा तब कहेगी कि मीडिया वालों को बुलाओ, मैं अपनी मां के खिलाफ बोलूंगी और उनकी सारी पोल खोलूंगी। लेकिन अनुपमा उसे रोकेगी और कहेगी कि अगर मैंने भी वही सब किया जो वो कर रही है, तो फिर मुझमें और उसमें क्या फर्क रह जाएगा। इधर यह सब चल रहा होगा और उधर कोठारी मेंशन में वसुंधरा कोठारी मदद के लिए अपने दिवंगत पति के उस दोस्त को बुला लेगी। पराग कोठारी को अपनी मां का ऐसा करना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी वह धैर्य पूर्वक वहां पर बैठा रहेगा।

मानिक को करारा जवाब देगा पराग

वसुंधरा के पति के दोस्त रहे इस शख्स का नाम मानिक होगा। मानिक ने वसुंधरा कोठारी के पति के साथ बहुत गलत किया था और बिजनेस में उसे धोखा दिया था। यही वजह होगी कि पराग को उसका वहां आना अच्छा नहीं लगेगा। मानिक पहले तो अच्छा होने और मदद करने का दिखावा करेगा और फिर आखिर में कहेगा कि वह इस घर को छुड़वा तो देगा, लेकिन फिर यह घर उसका हो जाएगा। लेकिन वो लोग जब तक चाहें इस घर में रह सकते हैं। पराग कोठारी उस खड़ा होगा और मानिक भाई को कहेगा कि वह बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक गिद्ध हैं। पराग कहेगा कि यह घर हमेशा से बा का था और आगे भी रहेगा।

डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
