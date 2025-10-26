Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीAnupama 26 October 2025 Written Update Anu Efforts Fail Mahi Goes Rigid to Marry Ishani Records Video
नाकाम होंगी अनुपमा की कोशिशें, शादी की जिद पर अड़ी माही, ईशानी ने बनाया राजा संग इंटीमेट वीडियो

नाकाम होंगी अनुपमा की कोशिशें, शादी की जिद पर अड़ी माही, ईशानी ने बनाया राजा संग इंटीमेट वीडियो

संक्षेप: Anupama 26 October 2025 Episode: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के रविवार के एपिसोड में दर्शकों को हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा। खुलेगी माही और ईशानी की पोल।

Sun, 26 Oct 2025 12:00 PMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Anupama 26 October 2025 Full Episode: टीवी सीरियल अनुपमा का रविवार का एपिसोड कहानी में कुछ नए मोड़ लेकर आएगा। गोवर्धन पूजा के दौरान अनुपमा को पता चलेगा कि माही गौतम के प्यार में अंधी हो गई है। प्रार्थना उसे पूरी बात बताएगी तो जाकर अनुपमा अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करेगी। माही को जोरदार थप्पड़ पड़ेगा और फिर वह उसे गौतम की वो हरकतें याद दिलाएगी जो उसने अनुपमा, अंश, प्रार्थना, राही और बाकी लोगों के साथ कीं। लेकिन माही इस बात पर अड़ी रहेगी कि गौतम जी बदल गए हैं।

नाकाम होंगी अनुपमा की कोशिशें

प्रार्थना भी माही को समझाने की पूरी कोशिश करेही, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनेगी। माही कहेगी कि वह गौतम से शादी करना चाहती है। अनुपमा और प्रार्थना की सारी कोशिशें नाकाम हो जाएंगी और वह कुछ ही देर बाद गौतम के साथ खाना-खाने जाती नजर आएगी। उधर पूरा कोठारी परिवार एक साथ बैठा शाह परिवार के लोगों से ये बातें कर रहा होगा कि अनुपमा के जाने के बाद वो लोग किस तरह रहेंगे। लीला और बा कहेंगे कि उन्हें जब अनुपमा की याद सताएगी तो वो मुंबई चले जाया करेंगे।

ईशानी ने बनाया राजा संग वीडियो

लेकिन दूसरी तरफ परी अपने पति राजा को ऊपर के फ्लोर से ईशानी के साथ आते हुए देखेगी। पूछने पर राजा बहाना बना देगा कि उन्हें वॉशरूम जाना था। लेकिन परी समझ जाएगी कि कुछ गड़बड़ है। असल में ईशानी ने नशे की हालत में राजा का अपने साथ एक वीडियो बना दिया है, जिसके दम पर वो उसे ब्लैकमेल कर रही है। राजा को ना सिर्फ बेमन ईशानी की सारी बातें माननी पड़ती हैं, बल्कि वो जब चाहती है तब राजा से पैसे भी लेकर चली जाती है। परी समझ नहीं पा रही इस मुश्किल का क्या हल निकाले।

राही के सामने खुलेगा माही का सच

सीरियल के 26 अक्टूबर के एपिसोड में आप देखेंगे कि जिस वक्त प्रार्थना और अनुपमा बैठे इस बारे में बात कर रहे होंगे कि वो माही और गौतम वाली दिक्कत का क्या हल निकालें, ठीक उसी वक्त वहां राही आ धमकेगी। लेकिन क्या राही ने अपनी मां की बातें सुन ली हैं? अगर नहीं तो क्या अनुपमा उसे बताएगी? अगर हां, तो राही इस सिचुएशन में किस तरह रिएक्ट करेगी? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब दर्शकों को अपकमिंग एपिसोड में मिलेंगे।

ये भी पढ़ें:मजाक में चली जाती इस कंटेस्टेंट की जान, सलमान ने 'वीकेंड का वार' में जमकर लताड़ा
ये भी पढ़ें:हकीकत में हुई थीं ये रहस्यमयी घटनाएं, भूतों पर बनीं नेटफ्लिक्स की 7 फिल्में
Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
Anupama

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।