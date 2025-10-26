नाकाम होंगी अनुपमा की कोशिशें, शादी की जिद पर अड़ी माही, ईशानी ने बनाया राजा संग इंटीमेट वीडियो

संक्षेप: Anupama 26 October 2025 Episode: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के रविवार के एपिसोड में दर्शकों को हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा। खुलेगी माही और ईशानी की पोल।

Anupama 26 October 2025 Full Episode: टीवी सीरियल अनुपमा का रविवार का एपिसोड कहानी में कुछ नए मोड़ लेकर आएगा। गोवर्धन पूजा के दौरान अनुपमा को पता चलेगा कि माही गौतम के प्यार में अंधी हो गई है। प्रार्थना उसे पूरी बात बताएगी तो जाकर अनुपमा अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करेगी। माही को जोरदार थप्पड़ पड़ेगा और फिर वह उसे गौतम की वो हरकतें याद दिलाएगी जो उसने अनुपमा, अंश, प्रार्थना, राही और बाकी लोगों के साथ कीं। लेकिन माही इस बात पर अड़ी रहेगी कि गौतम जी बदल गए हैं।

नाकाम होंगी अनुपमा की कोशिशें प्रार्थना भी माही को समझाने की पूरी कोशिश करेही, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनेगी। माही कहेगी कि वह गौतम से शादी करना चाहती है। अनुपमा और प्रार्थना की सारी कोशिशें नाकाम हो जाएंगी और वह कुछ ही देर बाद गौतम के साथ खाना-खाने जाती नजर आएगी। उधर पूरा कोठारी परिवार एक साथ बैठा शाह परिवार के लोगों से ये बातें कर रहा होगा कि अनुपमा के जाने के बाद वो लोग किस तरह रहेंगे। लीला और बा कहेंगे कि उन्हें जब अनुपमा की याद सताएगी तो वो मुंबई चले जाया करेंगे।

ईशानी ने बनाया राजा संग वीडियो लेकिन दूसरी तरफ परी अपने पति राजा को ऊपर के फ्लोर से ईशानी के साथ आते हुए देखेगी। पूछने पर राजा बहाना बना देगा कि उन्हें वॉशरूम जाना था। लेकिन परी समझ जाएगी कि कुछ गड़बड़ है। असल में ईशानी ने नशे की हालत में राजा का अपने साथ एक वीडियो बना दिया है, जिसके दम पर वो उसे ब्लैकमेल कर रही है। राजा को ना सिर्फ बेमन ईशानी की सारी बातें माननी पड़ती हैं, बल्कि वो जब चाहती है तब राजा से पैसे भी लेकर चली जाती है। परी समझ नहीं पा रही इस मुश्किल का क्या हल निकाले।