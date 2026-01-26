Hindustan Hindi News
Anupama: अनुपमा की वजह से खतरे में राही-प्रेम का रिश्ता, घर बचाने के लिए वसुंधरा चलेगी यह नई चाल

Anupama 26 January 2026: रुपाली गांगुली स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के सोमवार के एपिसोड में राही अपनी मां को जमकर खरी खोटी सुनाएगी और उसे सबसे ज्यादा धक्का तब लगेगा जब उसका पति ही उसका साथ नहीं देगा।

Jan 26, 2026 05:03 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
Anupama 26 January 2026 Written Update: अनुपमा सीरियल के सोमवार के एपिसोड में आप देखेंगे कि राही अपनी मां पर बहुत नाराज होगी। वह अनुपमा को बुरा-भला कहेगी और उस पर एक बुरी मां होने का आरोप लगाएगी। राही कहेगी कि आप में और रजनी में कोई खास फर्क नहीं है, क्योंकि ना आपको अपनी बेटियों की कुछ पड़ी है और ना उसे। प्रेम इस पर राही को टोकेगा और कहेगा कि तुम में और माही में भी कोई खास फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों की जुबान पर काबू नहीं है। प्रेम कहेगा कि मैं मम्मी का साथ दूंगा।

अनु की वजह से खतरे में राही-प्रेम का रिश्ता

राही को इस बात का और भी ज्यादा बुरा लगेगा कि उसका पति ही था जो कि उसके साथ था, लेकिन उसके पति-पत्नी के रिश्ते में भी अनुपमा ने जहर घोल दिया। राही अपनी मां को चुभने वाली बातें कहेगी और उधर शाह परिवार में अलग ही तमाशा चल रहा होगा। तोषू और पाखी इस बात पर खुश होंगे कि अनुपमा की वजह से आज कोठारी एम्पायर खतरे में है। तोषू कहेगा कि अच्छा है कि वो कोठारी परिवार से भिखारी परिवार बनने पर हैं, क्योंकि जब उनका घर बिकेगा तभी तो परी का तलाक होगा और उसे एलुमनी मिलेगी।

पारितोष को पड़ेगी अपनी मां की चप्पल

इतना ही नहीं पाखी इस बात की खैर मनाएगी कि उसकी ईशू बच गई। लेकिन वो तोषू के साथ मिलकर अपनी मां का मजाक बनाने से नहीं चूकेंगे। वो कहेंगे कि इस शाह परिवार के सभी रिश्ते सुधर सकते थे, लेकिन हमारी मम्मी को हमारी मां बनकर चैन कहां है, उन्हें तो पूरी चॉल की मां बनना है। लेकिन जब तोषू-पाखी अपनी मां को बुरा-भला कह रहे होंगे तभी अनुपमा पीछे से आकर उसे जोर की चप्पल मारेगी और कहेगी कि तुझे समझाते-समझाते मेरा सब्र खत्म हो गया लेकिन तुझमें अक्ल नहीं आएगी।

वसुंधरा कोठारी ने सोचा एक नया प्लान

कोठारी मेंशन को बचाने के लिए पराग कोठारी अपना हर एसेट गिरवी रखने की बात कहेगा। वह लोन मांगने जाएगा और लेंडर से कहेगा कि वो अपना सब कुछ गिरवी रखने के लिए तैयार है। जहां पराग सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा है वहीं वसुंधरा कोठारी ने अपने बेटे को बिजनेस डील नहीं तोड़ने के लिए एक नया प्लान सोचा है। माना जा रहा है कि वह अपने बेटे को इमोशनली ब्लैकमेल करेगी। वह अपने सारे गहने उतारकर रख देगी और कहेगी कि जिसका घर गिरवी हो उसे वो गहने नहीं पहना करते। मीता जहां अपना डर वसुंधरा से कहेगी वहीं ख्याति उसे समझाएगी कि चिंता मत करिए बा, पराग जी हमारे घर को कुछ नहीं होने देंगे। सीरियल में आगे कौन से मोड़ आएंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।

