Anupama 25 Oct: माही करेगी गौतम गांधी से शादी! प्रेम और राही के बीच बढ़ेंगी दूरियां

संक्षेप: Anupama 25 October 2025: माही खुद ही अपने आप को उस दलदल में धकेल रही है, जिससे होकर प्रार्थना पहले ही निकल चुकी है। लेकिन क्या इसका नतीजा उसे जल्द ही देखने को मिलेगा।

Sat, 25 Oct 2025 01:43 PMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
Anupama 25 October 2025 Full Episode: टीवी सीरियल अनुपमा के शनिवार के एपिसोड में कहानी नया मोड़ लेगी और प्रार्थना को पता चल जाएगा कि माही के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। वो अपनी से कहीं ज्यादा उम्र के गौतम गांधी से शादी करने को मरी जा रही है। गौतम गांधी पूजा की तैयारियों के लिए घर की सजावट में लगा होगा जब माही उसे देखते हुए बेसुध होकर आगे बढ़ने लगेगी। वो अपना पांव बिजली के नंगे पांव पर रखने ही वाली होगी कि गौतम उसे बचा लेगा।

माही को हुआ है गौतम से प्यार

गौतम जब माही को बाहों में लिए खड़ा होगा तभी प्रार्थना और गौतम वहां पहुंच जाएंगे। अपनी बहन को गौतम की बाहों में देखकर अंश भड़क जाएगा और वह गुस्से में जाकर गौतम का कॉलर पकड़ लेगा। लेकिन हद तो तब हो जाएगी जब माही ही अपने भाई के खिलाफ जाकर गौतम का सपोर्ट करने लगेगी। बाद में प्रार्थना अकेले में जब माही को गौतम से बात करते देखेगी तो उसके होश उड़ जाएंगे। प्रार्थना को पता चलेगा कि माही को गौतम से प्यार हो गया है। वो समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन माही उसकी एक नहीं सुनेगी।

राही और प्रेम में बढ़ेंगी दूरियां

उधर वसुंधरा कोठारी यह बताकर पराग के होश उड़ा देगी कि बिजनेस में उसके साथ पार्टनरशिप अंश नहीं बल्कि गौतम गांधी करेगा। पराग को इस बात पर बहुत गु्स्सा आएगा, लेकिन वसुंधरा हमेशा की तरह इमोशनल कार्ड खेलकर अपने बेटे को अपनी तरफ करने की कोशिश करेगी। अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि राही और प्रेम के बीच भी दूरियां बढ़ने लगेंगी। राही को इस बात पर बहुत गुस्सा आएगा कि प्रेम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है और हर वक्त फोन में लगा रहता है। वो प्रेम पर गुस्सा करेगी, लेकिन वो हंसी में बात उड़ाकर वहां से चला जाएगा।

