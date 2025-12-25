Anupama 25 Dec: गौतम रखेगा अपनी डिमांड, पराग देगा जवाब; अनुपमा सिखाएगी सबक
Anupama Today's Episode: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ के आज के एपिसोड में खुद सारे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। अनुपमा अपनी नातिन ईशानी को सबक सिखाएगी। प्रार्थना, गौतम को जवाब देगी।
स्टार प्लस के शो ‘अनुपमा’ के आज के एपिसोड में अनुपमा, ईशानी की अक्ल ठिकाने लगाएगी। एपिसोड की शुरुआत में सरिता ताई, अनुपमा और भारती को चॉल के पास वाली ज्वेलरी शोरूम में बुलाएगी। वह भारती के लिए चॉल की तरफ से सोनी की अंगूठी खरिदेगी। सरिता ताई, अनुपमा से कहेगी, ‘बा ने कहा कि सोना का खोना अपशगुन होता है, लेकिन सोना खरीदना तो शगुन माना जाता है न! भारती हमारी बच्ची है इसलिए हम नहीं चाहते उसकी शादी की शुरुआत अपशगुन से हो।’ भारती इमोशनल हो जाएगी और तभी अनुपमा की नजर उस हार पर पड़ेगी जो चाेरी हो गया है।
टूट जाएगी अनुपमा
अनुपमा, शोरूम के ओनर से पूछेगी कि उन्हें ये हार कहां से मिला। शोरूम का ओनर, अनुपमा को बताएगा कि एक लड़की आई थी उसने कहा कि उसकी नानी बहुत बीमार है इसलिए वह अपना खानदानी हार बेच रही है। अनुपमा शोरूम के ओनर को ईशानी की तस्वीर दिखाएगी और ओनर ये बात कन्फर्म कर देगा कि ईशानी वही लड़की है जिसने ये हार बेचा है। अनुपमा टूट जाएगी।
ईशानी को पहनाएगी चप्पलों का हार
अनुपमा जैसे-तैसे शोरूम के ओनर से वो हार ले लेगी। वह चॉल वापस जाएगी और हल्दी का फंक्शन शुरू करेगी। फंक्शन के दौरान अनुपमा, ईशानी के पास जाएगी और उसकी तारीफ करेगी। इतना ही नहीं, वह ईशानी को एक ढका हुआ थाल देगी और कहेगी कि वह खुद अपने हाथों से ये तोहफा भारती को दे। जब ईशानी उस थाल के ऊपर से कपड़ा हटाएगी तब सब वो हार देखकर दंग रह जाएंगे। इसके बाद अनुपमा सबको ईशान का सच बताएगी। इतना ही नहीं, वह ईशानी को चप्पलों की माला भी पहनाएगी।
गौतम रखेगा अपनी डिमांड
वहीं कोठारी हाउस में प्रार्थना की गोदभराई की तैयारियां जाेरों पर होंगी। पराग, ख्याति से कहेगा कि वह खुद फोन करके शाह परिवार को न्योता दे। गौतम अपनी आवाज उठाएगा। वह साफ कहेगा कि वह नहीं चाहता कि उसके हाेने वाले बच्चे पर शाह परिवार का साया पड़े। पराग साफ शब्दों में गौतम से कहेगा, ‘ये बच्चा प्रार्थना का है और मर्जी भी प्रार्थना की ही चलेगी।’
प्रार्थना देगी जवाब
इसके बाद गौतम अपनी डिमांग रखेगा। वह कहेगी कि वह अपने बच्चे का नाम रखना चाहता है, लेकिन प्रार्थना, गौतम की डिमांड नहीं मानेगी। वह कहेगी, ‘बच्चे का नाम रखने का अधिकार सिर्फ पिता का होता है और मेरे बच्चे के पिता सिर्फ अंश शाह हैं। और इस बच्चे की मां सिर्फ मैं हूं। मेरे बच्चे को न उधार की मां की जरूरत है और न जबरदस्ती के बाप की। और अगर कोर्ट की धमकी देनी है तो कान खोलकर सुन लीजिए, मैं और अंश उसके लिए भी तैयार हैं।’
