Anupama 24 Sept: राही सबको बताएगी अपनी सास का सच, अनुपमा के घर में छाया है खौफ का माहौल

रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के बुधवार के एपिसोड में राही को कमरे में अकेले घुंघुरू हाथ में थामे देख प्रेम परेशान हो जाएगा। वह जाकर उसे प्यार से समझाएगा और बात करेगा तो पता चलेगा कि राही मन ही मन अपनी मां के साथ उसने जो किया उसे सोचकर परेशान हो रही है। प्रेम कहेगा कि जब वो मां (ख्याति) को माफ कर पा रही है तो मम्मी (अनुपमा) को माफ क्यों नहीं कर पा रही? हिम्मत करके राही अपनी मां को फोन करेगा लेकिन कुछ भी कहे बिना कॉल काट देगी।

राही बताएगी अपनी सास का सच अगले दिन राही अपनी मां के पास कृष्ण कुंज जाएगी और सब कुछ बताएगी कि कैसे ख्याति ने अनुपमा की आई ड्रॉप बदल दी थी। जस्सी और लीला समेत बाकी सभी लोगों के सिर पर खून सवार हो जाएगा। कोई राही को जली कटी सुनाएगा तो कोई उसे जेल भेजने की बात कहेगा। लेकिन अनुपमा यह कहकर सबको चौंका देगी कि उसने राही और ख्याति दोनों को माफ कर दिया है। वह बताएगी कि ख्याति उससे माफी मांगने आई थी और चाहती थी कि वह खुद चलकर कोठारियों को उसका सच बता दे।