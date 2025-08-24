Anupama 24 August: पराग नहीं यह शख्स करेगा कन्यादान, प्रार्थना की शादी में आएगा दमदार ट्विस्ट

Anupama 24 August 2025 Written Update: अनुपमा सीरियल का रविवार का एपिसोड काफी दिलचस्प रहने वाला है। प्रार्थना और अंश की शादी के बाद दर्शकों को कई दमदार ट्विस्ट देखने को मिलेंगे।

Anupama 24 August 2025 Written Update: टीवी सीरियल अनुपमा का रविवार का एपिसोड काफी दिलचस्प रहने वाला है। रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल में लीला जब वसुंधरा कोठारी से वीडियो कॉल पर बात कर रही होगी, तब वो फिर एक बार मोटी बा को यह जताएगी कि कैसे अंश-प्रार्थना का बच्चा उनका परपोता होगा और अगर कोठारी परिवार ने उस बच्चे को छीनने की कोशिश की, तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। शादी की रस्में आगे बढ़ेंगी तो काफी सारा तमाशा शो में देखने को मिलेगा।

प्रेम-राही करेंगे प्रार्थना का कन्यादान पंडित जी जब कन्यादान के लिए प्रार्थना के माता-पिता को बुलाने के लिए कहेंगे तो वह मायूस हो जाएगी। लीला सुझाव देगी कि अनिल और उसकी पत्नी कन्यादान कर सकते हैं क्योंकि वो भी एक तरह से प्रार्थना के माता-पिता की तरह ही हैं। लेकिन तब अनिल कहेगा कि उसके हिसाब से यह रस्म प्रेम और राही को करनी चाहिए, क्योंकि जब भी प्रार्थना को जरूरत थी तो वह उसके माता-पिता की तरह उसके साथ खड़े रहे। कन्यादान की रस्म पूरी हो जाएगी और उधर पराग यह सोचता ही रह जाएगा कि शादी में जाए या नहीं।

बेटी की शादी में आना चाहता है पराग कोठारी मेंशन में पराग कोठारी को प्रार्थना के बचपन की याद आ रही होगी कि कैसे उसकी बेटी के लिए वो शादी में जरूर आने की बातें कहता था, कैसे वो अपनी बेटी से कहता था कि वो उसके लिए दुनिया के सबसे सुंदर गहने तैयार करेगा। प्रार्थना के बचपन की यादों में खोया पराग जब अपनी पत्नी ख्याति से मिलेगा तो उससे कहेगा कि कन्यादान दुनिया का सबसे बड़ा दान होता है, क्या अपनी बेटी की शादी में नहीं जा पाएगा? लेकिन बदले की भूख में अंधी हो चुकीं ख्याति और वसुंधरा इसी कोशिश में रहेंगी कि कहीं पराग अपनी बेटी की शादी में ना चला जाए।