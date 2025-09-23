Anupama 23 September 2025 Written Update Khyati to Admit Her Mistake Raahi Gets Emotional for Mother Anupama: ख्याति बताएगी अपना सच, चुनेगी अपने लिए यह सजा, अनुपमा के लिए पसीजेगा राही का दिल, Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीAnupama 23 September 2025 Written Update Khyati to Admit Her Mistake Raahi Gets Emotional for Mother

Anupama: ख्याति बताएगी अपना सच, चुनेगी अपने लिए यह सजा, अनुपमा के लिए पसीजेगा राही का दिल

Anupama 23 September 2025 Episode: रुपाली गांगुली स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के मंगलवार के एपिसोड में आप देखेंगे कि राही सच जानने के बाद अपनी मां के लिए भावुक तो होगी, लेकिन फिर भी अपनी सास का पक्ष लेगी।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 01:34 PM
share Share
Follow Us on
Anupama: ख्याति बताएगी अपना सच, चुनेगी अपने लिए यह सजा, अनुपमा के लिए पसीजेगा राही का दिल

रुपाली गांगुली स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा में लगातार आने वाले उतार चढ़ाव दर्शकों का इसमें रुझान बनाए रखते हैं। अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि पराग कोठारी जहां गौतम को घर नहीं लाने की बात कहेगा वहीं वसुंधरा कोठारी इमोशनल कार्ड खेलकर अपने जमाई जी को किसी भी हाल में वापस लाने की जिद पकड़ेगी। इसी बीच दरवाजे पर ख्याति की आवाज सुनाई देगी, वह लुटी-पिटी सी हालत में दौड़ती हुई राही के पास आएगी और बताएगी कि मैंने भी अनुपमा के साथ बहुत गलत किया है।

राही को आएगा अपनी सास पर गुस्सा

ख्याति बताएगी कि कैसे वो अनुपमा को किसी भी सूरत में हारते हुए देखना चाहती थी और इसी कोशिश में उसने उसके आई ड्रॉप बदल दिए थे। राही भड़क जाएगी और कहेगी कि मम्मी की आंखें जा सकती थीं। उनकी जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। राही का अपनी मां के लिए दिल पिघल उठेगा। राही का गुस्सा देखकर ख्याति अपने किए की सभी से माफी मांगेगी। पराग कोठारी कहेगा कि आप मेरी पत्नी थीं, लेकिन अब अब सिर्फ मोटी बा की बहू रह गई हैं। पराग कोठारी कहेगा कि गौतम को उसके किए की सजा मिली, तो आपके साथ क्या सुलूक किया जाना चाहिए।

ख्याति खुद चुनेगी अपने लिए सजा

ख्याति कहेगी कि मुझे इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। ख्याति खुद अपनी सजा चुनेगी और घर से चली जाने की बात कहेगी। लेकिन अगले ही पल राही उसे रोक लेगी और कहेगी कि माना मां ने गलती की है, लेकिन उनकी गलती उनके आंसुओं से धुल चुकी है। राही की बात सुनकर प्रेम आगे आएगा और कहेगा कि अगर मां के गलती मानने पर उन्हें माफ कर सकती हो, तो फिर मम्मी (अनुपमाा) को माफ क्यों नहीं कर सकतीं? राही झट से बात पलट देगी और कहेगी कि यहां पर बात मां की हो रही है।

मन ही मन प्रायश्चित करेगी ख्याति

राही अपनी कसम देकर ख्याति को रोक लेगी लेकिन कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि वह सभी की नजरों से उतर गई है। वह मन ही मन प्रायश्चित कर रही होगी कि उसने अपने गुस्से की आग में पागल होकर यह क्या कर दिया। उधर कृष्ण कुंज में खुशियों का माहौल है, सभी डांस रानी एक साड़ी के शोरूम का उद्धाटन करने जाएंगी। लौटने पर उन्हें घर में किसी के होने का अहसास होगा। किचन में रखा खाना कोई खा गया होगा और किंजल को भी कमरे में किसी के होने का अहसास होगा। आखिर यह कौन है?

Anupama

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।