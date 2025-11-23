Anupama 23 Nov: अनुपमा के बचपन की दोस्त निकली रजनी, वसुंधरा की साजिश का शिकार होगी राही

संक्षेप: Anupama 23 November 2025: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल में रविवार को आपको पता चलेगा कि जिस नगर सेविका की बात चल रही थी, वो तो असल में अनुपमा के बचपन की दोस्त निकली।

Anupama 23 November 2025 Full Episode: अनुपमा सीरियल में रविवार को आप देखेंगे कि जब पूर्वी छाया चॉल में जब सभी औरतें मिलकर क्रिकेट खेल रही होंगी तभी वहां पर नगर सेविका रजनी ताई की एंट्री होगी। सरिता सबको रजनी ताई से मिलवाएगी और जैसे ही वो अनुपमा को देखेगी तो सोच में पड़ जाएगी। लेकिन फिर खेल शुरू होगा और अनुपमा रजनी ताई की गेंदों पर खूब छक्के चौके लगाएगी। जब खेल खत्म होगा तब रजनी ताई अनुपमा के बारे में बातचीत करते हुए कहेगी कि वो उसे बचपन से जानती है।

अनुपमा के बचपन की दोस्त निकली रजनी सभी कनफ्यूज हो जाएंगे और अनुपमा भी सोच में पड़ जाएगी। फिर जब रजनी ताई याद दिलाएगी तो अनुपमा को याद आएगा कि वो असल में अनु की स्कूल की दोस्त है। रजनी ताई और अनुपमा दोनों बहुत खुश हो जाएंगी और बचपन की यादें ताजा करेंगी। सभी एक इतनी बड़ी नेता को अनुपमा के साथ यूं हंसते-खेलते देख चक्कर में पड़ जाएंगे और फिर रजनी ताई अनुपमा से साथ चलने को कहेगी, लेकिन तभी उसका असिस्टेंट कहेगा कि आज उन्हें किसी जरूरी इवेंट में जाना है।

वसुंधरा की साजिश का शिकार होगी राही उधर कोठारी मेंशन में राही जब क्लास के लिए जा रही होगी तो वसुंधरा उसे टोक देगी और टॉन्ट मारेगी कि घर के काम संभालने के लिए वो नौकरानी है तो। राही सोचेगी कि अभी क्लास के लिए थोड़ा वक्त है तो वह पहले घर के काम संभलवा देगी। वो काम करने में लग जाएगी और वसुंधरा उसे एक के बाद एक काम बताती चली जाएगी जिसमें काफी वक्त लग जाएगा। कुकिंग से लेकर साफ-सफाई तक वसुंधरा सब कुछ करवाएगी। लेकिन फिर जब वसुंधरा की दोस्त आएंगी और राही खाना परोस रही होगी, तब एक ट्विस्ट आएगा।