Anupama 23 August: अंश की शादी में लीला करेगी हिसाब बराबर, मोटी बा को इस रस्म के दौरान लगाएगी कॉल

Anupama 23 August 2025: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के शनिवार के एपिसोड में अंश और प्रार्थना की शादी के दौरान दर्शकों को जबरदस्त तमाशा देखने को मिलेगा।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानSat, 23 Aug 2025 04:20 PM
Anupama 23 August 2025 Episode: अनुपमा सीरियल के शनिवार के एपिसोड में अंश और प्रार्थना की शादी के दौरान ढेर सारी चीजें होंगी। एक तरफ जहां खुशियों की आहट होगी, वहीं दूसरी तरफ इस बीच हर कोई अपनी तरह से इस शादी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा होगा। एक तरफ जहां इमोशन्स का सैलाब होगा, वहीं दूसरी तरफ चालबाजियां और नाराजगी भी। एपिसोड की शुरुआत होगी नाच-गाने और दरवाजे की रस्म के साथ। राही, परी और माही इन रस्मों को जमकर सेलिब्रेट कर रही होंगी।

शादी में धूम मचा देंगे लीला के भाई

शादी की रस्मों के दौरान अंश, प्रार्थना और अनुपमा भी कान्हा जी से प्रार्थना कर रही होगी कि किसी तरह पराग और ख्याति कोठारी इस शादी में अपनी बेटी को आशीर्वाद देने आ जाएं। जयमाला से पहले अनुपमा अनिल, राजा और बादशाह को प्रार्थना को लाने भेजेगी, सभी बहुत इमोशनल होंगे क्योंकि प्रार्थना की पिछली शादी में वो खुश नहीं थे। शादी की रस्में शुरू होंगी और जयमाला में मामाजी एक जयमाला चोरी कर लेंगे और जिद पर अड़ जाएंगे कि यह उनकी शादी है। माहौल काफी लाइट हो जाएगा।

रस्म नहीं जंग बनी जूता चुराई रस्म

उधर जब प्रार्थना, माही और परी अंश के जूते खोज रही होंगी तभी जस्सी वही जूते पांव में पहने वहां पहुंचेगी और कहेगी कि जूते उसके पास हैं। वह कहेगी कि जूते उसके पास हैं और सबकी आंखों के सामने हैं, जस्सी चैलेंज करेगी कि अगर हिम्मत है तो वो ये जूते चुराकर दिखाए। प्रार्थना तब परी और माही से कहेगी कि अब यह जूता चुराई सिर्फ रस्म नहीं बल्कि इज्जत का सवाल बन चुका है। उधर लीला मधु पर्का की रस्म को अपना बदला निकालने का मौका बना लेगी और अनिल से वसुंधरा कोठारी को वीडियो कॉल लगाने को कहेगी।

मोटी बा से बदला निकालेगी लीला

लीला वीडियो कॉल लगते ही अनिल से फोन ले लेगी और कहेगी कि आपको मधु पर्का की रस्म बहुत पसंद है ना, आपको यह रस्म दिखानी थी। मोटी बा कहेंगी कि हमें ना इस शादी से कोई लेना देना है और ना ही इस रस्म से। इस पर लीला कहेगी कि ऐसे कैसे, पिछली बार आप लड़के वाले थे तो हर छोटी बड़ी चीज में आपके नाटक थे ना, इस बार हम लड़के वाले हैं तो रस्मों से लेना देना नहीं है। लीला पूरी रस्म वसुंधरा कोठारी को वीडियो कॉल पर दिखाएगी और इस बीच लीला खिसियाती दिखेगी।

