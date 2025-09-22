Anupama 22 Sept: अनुपमा मांगेगी पराग से यह वादा, गौतम को वापस लाने की जिद पर अड़ी मोटी बा

Anupama 22 September 2025: सारी बात जानने के बाद भी अपने घमंड को ऊपर रखते हुए वसुंधरा कोठारी गौतम गांधी को वापस लाने की बात कहेगी। वह इसके लिए परिवार को बिखरने से बचाने की दलील देगी।

टीवी सीरियल अनुपमा का सोमवार का एपिसोड फुल ऑफ ड्रामा रहने वाला है। रुपाली गांगुली स्टारर टीवी सीरियल के 22 सितंबर 2025 के एपिसोड में अनुपमा का गौतम गांधी को उसके अंजाम तक पहुंचाना राही को बहुत अच्छा लगेगा। पराग कोठारी भी अनुपमा का सपोर्ट करेगा और उसको थैंक्यू कहेगा। पराग कोठारी जब अनुपमा को गाड़ी से घर तक छुड़वाने की बात कहेगा तो वह मना कर देगी। पराग अनुपमा से अहमदाबाद में ही रुक जाने को कहेगा लेकिन अनुपमा कहेगी कि उसके बिना भी प्रार्थना बहुत खुश रहेगी। क्योंकि अंश बहुत अच्छा लड़का है और प्रार्थना से प्यार करता है।

पराग से यह वादा मांगेगी अनुपमा जोशी अनुपमा जाने से पहले पराग कोठारी का शुक्रिया अदा करेगी और उससे यह वादा मांगेगी कि वह राही के सपनों को मरने नहीं देगा। पराग कोठारी कहेगा कि राही उसकी भी बेटी है। अनुपमा कहेगी कि उसने गुस्से में कभी डांस ना करने की बात कह दी है, लेकिन एक मां होने के नाते वह नहीं चाहती कि उसकी बेटी का सपना मरे। इधर अनुपमा और पराग आपस में बातें कर रहे होंगे और उधर वसुंधरा कोठारी अपना घमंड ऊपर रखते हुए गौतम गांधी को कोठारी मेंशन में वापस लाने की बात कहेगी।

गौतम को वापस लाने की जिद पकड़ेगी बा वसुंधरा कहेगी कि वह इस परिवार को बिखरते हुए नहीं देख सकती, और किसी भी सूरत में जमाई जी को इस घर में वापस लाएगी। तब राही उसे समझाएगी और कहेगी कि उसे यकीन नहीं हो रहा है कि वह अभी भी यह बात कह रही हैं। राही कहेगी कि अगर गौतम इस घर में वापस आया तो वह अपने बेटे को खो देंगी। इस बात पर वसुंधरा चुप हो जाएगी। उधर ख्याति को मन ही मन यह बात खाए जा रही है कि अनुपमा ने क्यों उसके आई ड्रॉप बदलने वाली बात किसी को नहीं बताई। वह रास्ते में अनुपमा को रोक लेगी और उससे आगे गिड़गिड़ाएगी।