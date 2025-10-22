Hindustan Hindi News
Anupama 22 October 2025 Written Update Three Good News to Arrive in Show But a Thunder also approaching
Anupama 22 Oct: अनुपमा में एक साथ मिलेंगी 3-3 गुड न्यूज, लेकिन साथ में आएगी इस तूफान की आहट

Anupama 22 Oct: अनुपमा में एक साथ मिलेंगी 3-3 गुड न्यूज, लेकिन साथ में आएगी इस तूफान की आहट

संक्षेप: Anupama 22 October 2025 Written Update: अनुपमा सीरियल के बुधवार के एपिसोड में आप देखेंगे कि राही बताएगी कि उसकी मां की जान बचाने वाला कोई और नहीं, बल्कि खुद कान्हां जी थे।

Wed, 22 Oct 2025 11:46 AMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
Anupama 22 October 2025 Full Episode: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा की कहानी में लगातार आने वाले उतार-चढ़ाव दर्शकों का इसमें रुझान बनाए रखते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह अनुपमा और उसकी बेटी राही किसी तरह मौत के मुंह से निकल तो आए, लेकिन कुछ सवाल ऐसे थे, जिनके जवाब अभी तक दर्शकों को नहीं मिले थे। अपकमिंग एपिसोड में आपको उन सवालों का जवाब मिलेगा। अनुपमा को लग रहा होगा कि शायद राही ने उसकी जान बचाई है, लेकिन जब सभी साथ बैठे होंगे तब राही बताएगी कि कैसे कान्हा जी ने उसकी मां को बचाने मदद की।

राही बताएगी कैसे बचाई जान

राही बताएगी कि उसने बाहर आने के बाद पत्थर को हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। फिर जब वो मदद के लिए आवाज दे रही थी तभी पीछे से एक लंबा चौड़ा शख्स आया जो दिखने में भगवान श्रीकृष्ण जैसा था। उस शख्स की आभा कमाल की थी और उसने अपनी उंगली के इशारे भर से उस पत्थर को हटा दिया। जब राही ने आगे मदद को कहा तो उसने कहा कि मैं तो सारथी हूं, मेरा काम सिर्फ राह दिखाना है। राही बताएगी कि कैसे उनकी मोरपंखी के प्रभाव से अनुपमा जीवित हो गई।

एक साथ मिलेंगी 3-3 गुड न्यूज

सभी लोग राही की बातें सुनकर हैरान होंगे और उसके आगे राही बताएगी कि कैसे कान्हा जी ने उसे समझाया कि मां ईश्वर का रूप है और उसकी मां उसके पास है यही बहुत बड़ी बात है। राही कान्हा जी की बातों से प्रभावित होकर अपनी मां को माफ कर देगी और फिर एक बार उनके साथ हो लेगी। अनुपमा भी उस गांव से जाने से पहले अपने बेटे समर की आत्मा से बात करेगी और समर कहेगा कि उसे अपनी मां रोते हुए बिलकुल भी पसंद नहीं है। इधर देविका भी सबको बताएगी कि डॉक्टर ने बताया कि उसकी सेहत अब बेहतर हो रही है और वह ट्रेवल कर सकती है।

लेकिन सब अच्छा नहीं होगा

लेकिन ऐसा नहीं है कि बुधवार के एपिसोड में सब कुछ अच्छा-अच्छा ही होगा। गौतम गांधी को जब प्रेम प्रार्थना को छूने की कोशिश करते हुए देखेगा तो वह उस पर बरस पड़ेगा। गौतम कहेगा कि वो बस प्रार्थना की मदद करना चाह रहा था। वसुंधरा हमेशा की तरह गौतम का पक्ष लेगी और कहेगी कि हमें आप पर भरोसा है गौतम जी। गौतम बातों-बातों में माही को अपनी तरफ करने की कोशिश करेगा और कहेगा कि तुम्हारा और मेरा दर्द एक सा है। हम दोनों ने ही अपनों को खोया है। माही भी गौतम की तरफ होती नजर आएगी।

