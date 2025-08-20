Anupama 20 August: अनुपमा देगी वसुंधरा कोठारी को चुनौती, बेइज्जत होकर लौटेंगी मोटी बा और ख्याति

Anupama 20 August 2025: अनुपमा सीरियल के बुधवार के एपिसोड में आपको लंबे वक्त बाद अनुपमा उसी शेरनी वाले अवतार में नजर आएगी जिसे दर्शक बहुत पसंद करते हैं। जानिए 20 अगस्त के एपिसोड का फुल अपडेट।

Anupama 20 August 2025 Written Update: टीवी सीरियल अनुपमा का बुधवार का एपिसोड फुल ऑफ एक्शन रहने वाला है। शो के 20 अगस्त के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनुपमा का भाई शादी में पहुंचेगा और बताएगा कि उसकी नौकरी चली गई है। कुछ देर बात करने के बाद वह कहेगा कि यहां खुशी के मौके पर वो अपना दुखड़ा लेकर बैठ गया है, लेकिन फिर बापूजी उसे याद दिलाएंगे कि इंसान अपना दुख अपनों से ही कहता है। अनुपमा अपने भाई से पूछेगी कि वह भाभी को लेकर क्यों नहीं आया।

भावेश सुनाएगा अपनी दर्द भरी कहानी अनुपमा का भाई भावेश बताएगा कि उसको यहां लाऊंगा तो तमाशा ही करेगी। लीला याद दिलाएगी कि उसने भावेश से इस उम्र में शादी करने को इनकार किया था, लेकिन फिर भी उसने शादी कर ली, और अब उसी का नतीजा भुगत रहा है। कुछ देर बातें करने के बाद सभी नाच गाने में लग जाएंगे। लेकिन इस दौरान माही को अपनी शादी की रस्में याद आने लगेंगी। वह मायूस होकर अपने कमरे में भाग जाएगी और खुद को आइने में देखने लगेगी। उसे दुख होगा कि सभी खुश हैं, और किसी ना किसी के साथ हैं, बस वही अकेली रह गई है।

विधवा माही करेगी सातों श्रंगार माही एक-एक करके सभी श्रंगार करना शुरू करेगी और फिर खुद ही अपनी मांग में सिंदूर भी लगा लेगी। वह आइने में खुद को निहारेगी और मन ही मन सोचेगी कि उसकी जिंदगी इतनी नीरस नहीं हो सकती। उधर वसुंधरा कोठारी और ख्याति जब अचानक आ जाएंगी तो अनुपमा और प्रार्थना को लगेगा कि शायद वो रस्मों में शामिल होने आई हैं, लेकिन जैसे ही सच सामने आएगा सभी के होश उड़ जाएंगे। अनुपमा सीधे वसुंधरा और ख्याति से भिड़ जाएगी और कहेगी कि एक बच्चे पर सबसे पहले मां का हक होता है। आप प्रार्थना से वो हक छीनने का सोच भी कैसे सकती हैं।