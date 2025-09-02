Anupama 2 September 2025 Written Update Devika Tongue Slips Anu Wants this Promise Anupama 2 Sept: देविका के मुंह से निकल जाएगी यह बात, अनुपमा मांगेगी अपनी दोस्त से यह वादा, Tv Hindi News - Hindustan
Anupama 2 September 2025: रुपाली गांगुली स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के मंगलवार के एपिसोड में अनुपमा को इस बात की भनक लग जाएगी कि देविका उससे कुछ छिपा रही है।

Anupama 2 September 2025 Written Update: टीवी सीरियल अनुपमा के मंगलवार के एपिसोड की शुरुआत होगी देविका के पाखी को लताड़ने से। पाखी को यह बात बिलकुल रास नहीं आएगी कि देविका वापस आ गई है और 'डांस रानीज' टीम में अनीता को रिप्लेस करने वाली है। उसे अपनी पूरी प्लानिंग पर पानी फिरता नजर आएगा और वह कहेगी कि शो के ऑर्गनाइजर्स इस बात के लिए नहीं मानेंगे। इस पर अनुपमा कहेगी कि अगर उसने बता दिया कि माही और पाखी ने उनकी टीम को चोट पहुंचाने की कोशिश की, तो हो सकता है कि वो उनकी ही टीम को बाहर कर दें।

प्रेम को लगेगी इस बात की भनक

फिर कानूनी कार्रवाई होगी वो अलग। यह सुनते ही पाखी के हाथ पांव फूल जाएंगे। पाखी को समझ नहीं आएगा कि वो क्या कहे। देविका भी उसे जमकर लताड़ेगी कि दुनिया कहीं से कहीं पहुंच गई लेकिन पाखी और तोषू आज भी नहीं बदले। उधर माही जब कोठारी मेंशन में खुशी से झूम रही होगी तब प्रेम उसे देख लेगा। वह पूछेगा कि इतने दिन से तो वह बहुत मायूस नजर आ रही थी, अब अनीता के चोट लगते ही इतनी खुश कैसे है? वह कहेगा कि ऐसा तो नहीं कि वाकई तुमने और पाखी ने जान बूझकर जस्सी और अनीता को गिराने की कोशिश की।

देविका के मुंह से निकलेगी यह बात

माही प्रेम के सामने तो अपना बचाव करने की कोशिश करेगी, लेकिन उसके जाते ही खुशी से झूम उठेगी। उधर देर रात अनुपमा और देविका एक दूसरे के साथ वक्त बिताते और पुरानी यादें ताजा करते नजर आएंगे। बातों-बातों में देविका के मुंह से यह निकल जाएगा कि गले लग जाने दे यार, दोबारा यह मौका मिले ना मिले। अनुपमा के दिमाग में बात अटक जाएगी और वह बार-बार उससे पूछेगी, लेकिन देविका कोई ना कोई बहाना बना देगी कि कोई बात नहीं है। लेकिन अनुपमा समझ जाएगी कि देविका कुछ तो छिपा रही है।

अनुपमा मांगेगी देविका से यह वादा

अनुपमा और परिवार के बाकी सभी लोग घर पर गणपति लाएंगे और फिर बातों-बातों में अनुपमा अपनी सबसे पुरानी और अच्छी दोस्त को यह बताएगी कि हर किसी ने उसका हाथ छोड़ दिया। सभी बदल गए, लेकिन वो कभी नहीं बदली। अनुपमा देविका से गले लगकर उससे वादा मांगेगी कि वह कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगी। लेकिन देविका कुछ नहीं कहेगी। बता दें कि माना जा रहा है कि देविका को कैंसर हुआ है और जल्द ही उसकी जान चली जाएगी।

