Anupama 2 Nov: राजा को बेइज्जत करके घर से निकालेगी परी, अनुपमा का परिवार भुगतेगा अंजाम

संक्षेप: Anupama 2 Nov 2025 Written Update: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के रविवार के एपिसोड में माही और गौतम गांधी वाला तमाशा थोड़ा और आगे बढ़ेगा। साथ ही परी एक ऐसी गलती करेगी, जिसकी सजा पूरा परिवार भुगतेगा।

Anupama 2 Nov 2025 Full Episode: अनुपमा सीरियल में रविवार को जब राजा माफी मांगने के लिए परी के पास शाह निवास जाएगा, तो वह गुस्से में उसे सबके सामने बेइज्जत कर देगी और घर से निकाल बाहर करेगी। वो राजा से कहेगी कि ईशानी से मिलने आए हो तो बाहर जाकर मिलो, यहां घर में आने की जरूरत नहीं है। जब राजा माफी मांगने की कोशिश करेगा तो परी उसके लाए फूल फेंक देगी और कहेगी कि ना तो उसे उस पर भरोसा है और ना ही ईशानी पर, इसलिए दोबारा यहां इस घर में आने की कोशिश भी मत करना। राजा जलील होकर वहां से वापस लौट जाएगा।

परी को होगा अपनी गलती का अहसास पाखी और ईशानी अपनी गलती के लिए माफी मांगेंगे और कुछ ही देर बार परी को भी अपनी गलती का अहसास हो जाएगा। वह अनुपमा से कहेगी कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वह कहेगी कि राजा उससे माफी मांगने आया था लेकिन उसने उसे बेइज्जत करके भगा दिया। लेकिन इस बार अनुपमा का पारा चढ़ जाएगा। वो कहेगी कि तुम बच्चे समझते क्या हो। डांटने पर परी मान जाएगी। अनुपमा सभी बच्चों को समझाएगी और किंजल भी समझाएगी कि तोषू के लाख गलतियां करने पर भी वो घर छोड़कर नहीं गई।

माही का सच सबके आगे लाएगा अंश शाह निवास में जब भाई दूज की रस्म करने की बात आएगी तो गुस्से में तोषू टीका करवाने से मना कर देगा। परी और ईशानी की गलतियों की माफी मांगने के लिए पूरा परिवार बापूजी की सलाह पर कोठारी मेंशन जाने का तय करेगा। वहां लेकिन ऑलरेडी तमाशा चल रहा होगा। पराग कोठारी अपनी जायदाद का सभी बच्चों में बराबर बंटवारा करेगा, लेकिन प्रार्थना को इसमें कुछ नहीं मिलेगा। अंश के भी हाथ कुछ नहीं आएगा, लेकिन जायदाद का एक बड़ा हिस्सा पराग आर्यन के नाम पर माही के नाम कर देगा।