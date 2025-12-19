Anupama 19 Dec: रजनी के प्लान पर फिरेगा पानी, तिलमिला उठेगी अनुपमा की सहेली

संक्षेप: Anupamaa in Hindi: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ के आज के एपिसोड में कान्हा जी, अनुपमा और पूर्वी छाया चॉल के लोगों का घर बचा लेंगे। रजनी का प्लान फेल हो जाएगा।

भारती और वरुण का रिश्ता पक्का करने के बाद अनुपमा चॉल जाएगी। अनुपमा चॉल के लोगों को फाइल पढ़कर सुनाएगी। चॉल के लोग अनुपमा पर आंख बंद करके भरोसा करेंगे और पेपर्स पर साइन कर देंगे। अनुपमा, रजनी को वीडियो कॉल करके दिखाएगी कि उसने पेपर्स साइन करवा लिए हैं। इसके बाद अनुपमा चॉल वालों को खुशखबरी देगी। अनुपमा उन्हें बताएगी कि भारती और वरुण की शादी होने वाली है।

होगा तमाशा चॉल का एक सदस्य साइन करने नहीं आ पाएगा। ऐसे में अनुपमा, सरिता ताई को जिम्मेदारी देगी। रात में जब अनुपमा, सरिता ताई से फाइल मांगने जाएगी तब सरिता ताई उसे बताएगी कि जस्सी फाइल लेकर तावड़े के पास साइन करवाने गई है। इसके तुरंत बाद जस्सी भागते हुए अनुपमा के पास आएगी और अनुपमा को बताएगी कि तावड़े के घर का एसी फट गया और आग लग गई। उस आग में पेपर्स भी जल गए।

तिलमिलाएगी रजनी अनुपमा परेशान हो जाएगी। अनुपमा, तावड़े से मिलने जाएगी। अगले दिन अनुपमा भगवान का धन्यवाद करेगी कि उनकी वजह से किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ है। इसके बाद अनुपमा, रजनी को बताएगी कि फाइल जल गई। रजनी, अनुपमा से तो कुछ नहीं कहेगी, लेकिन फोन रखने के बाद भड़क जाएगी।