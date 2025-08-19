Anupama 19 August: गौतम चलेगा अपनी सबसे शातिर चाल, वसुंधरा कोठारी को देगा सीधी धमकी

Anupama Serial 19 August 2025 Full Episode: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा का मंगलवार का एपिसोड काफी दिलचस्प रहने वाला है। गौतम गांधी वसुंधरा को भड़काएगा।

Anupama 19 August 2025 Written Update: टीवी सीरियल अनुपमा का 19 अगस्त 2025 का एपिसोड शुरू होगा 'अनु की रसोई' में अनुपमा के कदम रखने के साथ। अनुपमा बीते वक्त को याद करेगी और उसी दौरान तोषू अपनी मां को किचन में देखेगा। उसे फिक्र होगी कि कहीं उसकी मां यह ना पूछ ले कि उसका सामान कहां गया। तोषू मन ही मन सोच लेगा कि अगर उससे सवाल किया भी जाएगा तो वह कह देगा कि सामान चोरी हो गया है। अनुपमा को इस बात का दुख होगा कि उसके जाने के बाद किसी ने इस किचन की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा।

कृष्ण कुंज में खुशियों का माहौल कृष्ण कुंज में हल्दी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी और अनुपमा सोचेगी कि वह कुछ भी कर ले, प्रार्थना के चेहरे पर वो खुशी नहीं ला पाएगी जो उसके माता-पिता के यहां आने से उसे मिलेगी। इधर अनुपमा प्रार्थना और अंश की खुशियों की परवाह कर रही होगी और उधर कोठारी मेंशन में गौतम अभी तक की अपनी सबसे शातिर चाल चलेगा। वह मोटी बा को हल्दी सेरिमनी की तस्वीरें दिखाएगा और कहेगा कि उसके दुख की किसी को नहीं पड़ी है, सभी शादी एन्जॉय कर रहे हैं। गौतम कहेगा कि उसने आज तक इस परिवार के लिए कितना कुछ किया है।

गौतम चलेगा सबसे शातिर चाल गौतम याद दिलाएगा कि कैसे यह बिजनेस उसकी वजह से आज तक बचा हुआ है, क्योंकि उसने आड़े वक्त पर परिवार में दामाद का नहीं बेटे का फर्ज निभाया। गौतम कहेगा कि अगर कभी दफ्तर के गुस्से में उसने प्रार्थना से कुछ कह भी दिया तो क्या इसमें कुछ गलत हो गया? वह कहेगा कि दुख तो इस बात का है कि अब मेरा बच्चा अंश का बच्चा कहलाएगा, क्या मेरा बच्चा आपका कुछ नहीं लगता मोटी बा? गौतम का यह सवाल मोटी बा को अंदर तक हिलाकर रख देगा और वह सोच में पड़ जाएगी।