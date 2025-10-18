Anupama 18 Oct: अनुपमा और राही फिर होंगी एक, मोटी बा बताएगी कैसे हुआ गौतम का यह हाल

संक्षेप: Anupama 18 Oct: अनुपमा सीरियल के शनिवार के एपिसोड में आप देखेंगे कि वसुंधरा कोठारी अपने जमाई जी का बचाव करते हुए उसकी आपबीती बताएंगी। उधर अनुपमा और राही की सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी।

Anupama 18 October 2025 Full Episode: अनुपमा किसी तरह पूजा आराधना करके सांप से तो बच जाएगी, लेकिन उसके लिए उसकी बेटी को बचाना लगभग नामुमकिन होगा। अनुपमा की बेटी राही पत्थर के नीचे दबा हुआ अपना पैर निकालने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन पत्थर टस से मस नहीं होगा। वो थक हारकर अपनी मौत को स्वीकार कर लेगी लेकिन अनुपमा हार नहीं मानेगी। राही खुद को और अपने हालातो को कोसने लगेगी कि आखिर क्यों उसने अपनी मां की मदद करने का फैसला किया, आखिर क्यों वो देविका की बात मानकर इस ट्रिप पर आई। लेकिन अनुपमा अपनी बेटी को पुश करती रहेगी।

अनुपमा-राही की गलतफहमियां होंगी दूर अनुपमा अपनी बेटी से कहेगी कि तुझे अपनी मां को कोसना है कोस, मुझे गालियां देनी है दे, लेकिन पहले यहां से बाहर निकल। अनुपमा अपनी बेटी को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देगी। लेकिन राही हिम्मत हारने लगेगी और फिर अपने बचपन को याद करने लगेगी। राही अपनी मां से शिकायतों को बताएगी और अनुपमा उसकी हर शिकायत का जवाब देगी। नतीजा यह होगा कि दोनों मां-बेटी की गलतफहमियां दूर होनी शुरू हो जाएगी। उधर कोठारी मेंशन में अलग ही तमाशा चल रहा होगा।

जमाई जी के साथ खड़ी रहेंगी मोटी बा वसुंधरा कोठारी अपने जमाई जी को कोठारी मेंशन में रखने की जिद पर अड़ जाएगी। गौतम को देखकर ही प्रार्थना की तबीयत बिगड़ जाएगी और अंश के सिर पर खून सवार हो जाएगा। वह गौतम को पीट देगा। अनिल, पराग, मीता, प्रेम और बाकी घर के ज्यादातर सदस्य वसुंधरा कोठारी से नाराज होंगे कि वो क्यों गौतम को सड़क से उठाकर वापस इस घर में ले आई हैं। उस शख्स को जिसने प्रार्थना के साथ इतना गलत किया, लेकिन मोटी बा नहीं मानेंगी। वो गौतम की तरफ से सफाई देती रहेंगी और इस जिद पर अड़ी रहेंगी कि जमाई जी अब यहीं इस घर में रहेंगे।