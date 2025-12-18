Hindustan Hindi News
Anupama: गौतम के हाथ लगे 2 तुरुप के इक्के, कोठारी परिवार को बर्बाद करने की तरफ बढ़ाए कदम

संक्षेप:

Anupamaa in Hindi: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ के आज के एपिसोड में गौतम गांधी के हाथ ऐसा सबूत मिलेगा जिसकी मदद से वो कोठारी परिवार को बर्बाद करने के लक्ष्य के करीब पहुंच जाएगा।

Dec 18, 2025 03:29 pm IST
‘अनुपमा’ के आज के एपिसोड में राही एग्जाम की तैयारी करेगी। प्रेम, राही की मदद करेगा, लेकिन ऑडियंस के होश तब उड़ेंगे जब वे राही के प्रोफेसर दिवाकर को कोठारी परिवार के बाहर देखेंगे।प्रोफेसर दिवाकर दूरबीन की मदद से राही पर नजर रखेंगे। वह राही और प्रेम को रोमांस करता देख भड़क जाएंगे और अपनी कार से बाहर निकलकर अपना गुस्सा निकालेंगे और तभी गौतम उन्हें देख लेगा।

राही की फील्डिंग सेट करेगा गौतम

गौतम, प्रोफेसर दिवाकर से मिलेगा। वह प्रोफेसर दिवाकर के कान भरेगा। वह कहेगा, ‘मुझे पता है कि आप राही को पसंद करते हैं। मैं ये भी जानता हूं कि राही भी आपको पसंद करती है। प्रेम के पास तो राही के लिए वक्त ही नहीं है। वह बेचारी अकेले रहती थी। मुरझा गई थी, लेकिन जब से आपकी क्लास जॉइन की है तब से खुश दिखती है। हर समय सिर्फ आपकी बातें करती रहती है।’ प्रोफेसर दिवाकर खुश हो जाएंगे और वहां से चले जाएंगे।

पराग कोठारी के खिलाफ मिलेगा सबूत

अगले दिन राही एग्जाम देने जाएगी और तभी गौतम के पास एक फोटो आएगी। उसे पता चल जाएगा कि पराग कोठारी और रजनी एक-दूसरे को पहले से जानते हैं। इतना ही नहीं, उसे इस बात की भी जानकारी मिलेगी कि पराग और रजनी गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड थे। अब वह इस तुरुप के इक्के का इस्तेमाल कर पराग और रजनी दोनों को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा और कोठारी परिवार को बर्बाद करने की ओर अपना कदम बढ़ाएगा।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
