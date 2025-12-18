Anupama: गौतम के हाथ लगे 2 तुरुप के इक्के, कोठारी परिवार को बर्बाद करने की तरफ बढ़ाए कदम

Anupama: गौतम के हाथ लगे 2 तुरुप के इक्के, कोठारी परिवार को बर्बाद करने की तरफ बढ़ाए कदम
Anupamaa in Hindi: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ के आज के एपिसोड में गौतम गांधी के हाथ ऐसा सबूत मिलेगा जिसकी मदद से वो कोठारी परिवार को बर्बाद करने के लक्ष्य के करीब पहुंच जाएगा।
‘अनुपमा’ के आज के एपिसोड में राही एग्जाम की तैयारी करेगी। प्रेम, राही की मदद करेगा, लेकिन ऑडियंस के होश तब उड़ेंगे जब वे राही के प्रोफेसर दिवाकर को कोठारी परिवार के बाहर देखेंगे।प्रोफेसर दिवाकर दूरबीन की मदद से राही पर नजर रखेंगे। वह राही और प्रेम को रोमांस करता देख भड़क जाएंगे और अपनी कार से बाहर निकलकर अपना गुस्सा निकालेंगे और तभी गौतम उन्हें देख लेगा।
राही की फील्डिंग सेट करेगा गौतम
गौतम, प्रोफेसर दिवाकर से मिलेगा। वह प्रोफेसर दिवाकर के कान भरेगा। वह कहेगा, ‘मुझे पता है कि आप राही को पसंद करते हैं। मैं ये भी जानता हूं कि राही भी आपको पसंद करती है। प्रेम के पास तो राही के लिए वक्त ही नहीं है। वह बेचारी अकेले रहती थी। मुरझा गई थी, लेकिन जब से आपकी क्लास जॉइन की है तब से खुश दिखती है। हर समय सिर्फ आपकी बातें करती रहती है।’ प्रोफेसर दिवाकर खुश हो जाएंगे और वहां से चले जाएंगे।
पराग कोठारी के खिलाफ मिलेगा सबूत
अगले दिन राही एग्जाम देने जाएगी और तभी गौतम के पास एक फोटो आएगी। उसे पता चल जाएगा कि पराग कोठारी और रजनी एक-दूसरे को पहले से जानते हैं। इतना ही नहीं, उसे इस बात की भी जानकारी मिलेगी कि पराग और रजनी गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड थे। अब वह इस तुरुप के इक्के का इस्तेमाल कर पराग और रजनी दोनों को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा और कोठारी परिवार को बर्बाद करने की ओर अपना कदम बढ़ाएगा।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।