Anupama 18 August: अनुपमा बदलेगी पराग-ख्याति की सोच! उधर पाखी और जस्सी में होगा घमासान

Anupama 18 August 2025: अनुपमा सीरियल का 18 अगस्त 2025 का फुल एपिसोड। कोठारी परिवार से लोहा लेगी अनुपमा। पराग-ख्याति की बदलेगी सोच और वसुंधरा कोठारी को देगी करारा जवाब।

Mon, 18 Aug 2025
Anupama 18 August 2025 Written Update: टीवी सीरियल अनुपमा का सोमवार का एपिसोड पूरी तरह सही और गलत को लेकर हुई बहस के नाम रहेगा। अनुपमा और प्रार्थना कोठारी मेंशन में परिवार को शादी में न्यौता देने गई होंगी, लेकिन मामला बिगड़ जाएगा। ख्याति और वसुंधरा कोठारी अनुपमा पर दुनिया भर के घटिया आरोप लगाना शुरू कर देंगी। अनुपमा समझाएगी कि परिवार को रिश्ता तय करने और शादी करने से पहले एक बार अपनी बेटी से पूछना चाहिए था। शादी से पहले लड़का-लड़की को साथ वक्त बिताने का मौका देना चाहिए था, लेकिन वो लोग बात अनुपमा पर डाल देंगे।

अनुपमा से पूछे जाएंगे ये सवाल

वसुंधरा कोठारी और ख्याति कहेंगी कि अनुपमा तो अपनी दोनों ही शादियां नहीं संभाल सकी जिसमें कि उसकी पहली शादी अरेन्ज थी और दूसरी लव मैरिज। वह तो शादी से पहले अपने पति अनुज के साथ भी रही थी, लेकिन फिर भी उसका रिश्ता नहीं चला। अनुपमा बात वापस ख्याति की तरफ घुमाते हुए कहेगी कि बहुत से ऐसे सवाल होते हैं जिनके जवाब हमें खुद को पता होना ही काफी होता है, हमें दुनिया को उन सवालों का जवाब देने की जरूरत नहीं होती है।

पराग-ख्याति की बदलती दिखेगी सोच

वसुंधरा कोठारी अनुपमा पर उनकी बेटी को बिगाड़ने का आरोप लगाएंगी तो अनुपमा कहेगी कि प्रार्थना को अपनी पसंद से शादी करने का पूरा अधिकार है। हम अपनी बेटी को हर चीज उसके पसंद की दिलवाते हैं, तो फिर शादी उसके पसंद के लड़के से क्यों नहीं करवाते। अनुपमा प्रार्थना की दूसरी शादी को लेकर विरोध होने पर पराग का उदाहरण देगी कि उसने भी दूसरी शादी की थी, क्योंकि वह पहली शादी में खुश नहीं था। अनुपमा का हर जवाब पराग और ख्याति की बोलती बंद करता चला जाएगा।

पाखी और जस्सी में होगा घमासान

बहस के बीच गौतम भी दखल देगा और अनुपमा से पूछेगा कि इस बात की क्या गारंटी है कि प्रार्थना अंश के साथ खुश रहेगी? इस पर वह कहेगी कि इस बात की गारंटी है कि वह तेरे जैसे जानवर के साथ ना खुश थी, और ना आगे रहेगी। लेकिन हमेशा की तरह वसुंधरा कोठारी अपने जमाई जी का ही सपोर्ट करती रहेगी। उधर घर पर पाखी और जस्सी के बीच बहस हो जाएगी, क्योंकि लीला और पाखी को यह लग रहा होगा कि अनुपमा ने प्रार्थना के साथ कोठारी मेंशन जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है।

