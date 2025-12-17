Hindustan Hindi News
Anupama: ‘अनुपमा’ का आज का एपिसोड देखने के बाद फैंस बोले, अब तेरा क्या होगा रे रजनी!

संक्षेप:

Anupama Twitter Reaction: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ का आज का एपिसोड देखने के बाद फैंस आगे आने वाले ट्विस्ट का अनुमान लगा रहे हैं। वहीं कुछ सोशल मीडिया पर आज के एपिसोड पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं।

Dec 17, 2025 02:36 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ के आज के एपिसोड में भारती फंस जाती है। ऐसे में अनुपमा उसे बचाती है। अनुपमा का ये मां काली वाला रूप देख लोग सोशल मीडिया पर रजनी का मजाक उड़ा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि रजनी को पराग की बात सुन लेनी चाहिए थी। पराग ने उसे समझाया था कि अनुपमा, अनुपमा है। उससे बचकर रहना। आइए बताते हैं लोग क्या लिख रहे हैं।

अनुपमा सीरियल
फैंस का रिएक्शन

एक यूजर ने लिखा, ‘अब तेरा क्या होगा रे रजनी।’ दूसरे ने लिखा, ‘रजनी अपने आपको चालाक और अनुपमा को सीधी समझ रही है। अगर उसने अनुपमा का ये रूप देख लिया होता तो वो अनुपमा से पंगा लेने का ख्याल छोड़ देती।’ तीसरे ने लिखा, ‘रजनी को गई। उसे पता नहीं है कि जब अनुपमा के अपनों पर आती है तब क्या होता है। आज तो सिर्फ ट्रेलर दिखा है आगे पूरी फिल्म दिखेगी।’

अनुपमा
फैंस थ्योरी

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कुछ लोग आगे आने वाले ट्विस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, ‘रजनी के बेटे को सच में भारती से प्यार हो जाएगा और वही अनुपमा को बचाएगा। साफ समझ आ रहा है कि वरुण अभी से ही अनुपमा की तरफ खींचा चला जा रहा है।’ वहीं दूसरे ने लिखा, ‘प्रेम को पता चल जाएगा कि उसके पिता, अनुपमा की चॉल को तोड़ना का प्लान बना रहे हैं। ऐसे में प्रेम अपने पिता को रोकेगा और अनुपमा के सामने रजनी का असली चेहरा लेकर आएगा।’

Anupama

