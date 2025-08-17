Anupama 17 August: कोठारी निवास में फिर होगा घमासान, पराग पूछेगा अनुपमा से यह सवाल

Anupama 17 August 2025: टीवी सीरियल अनुपमा का रविवार का एपिसोड काफी दिलचस्प रहने वाला है। प्रार्थना अनुपमा को लेकर कोठारी मेंशन जाएगी क्योंकि वह चाहती है कि उसके माता-पिता इस शादी में उसे आशीर्वाद देने जाएं, लेकिन बात उलटी पड़ जाएगी।

टीवी सीरियल अनुपमा में रविवार को आप देखेंगे कि मोहल्ले में स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा। अनुपमा सेलिब्रेशन के दौरान लोगों को सीख देगी कि कैसे यह देश हमारा है और इस देश को साफ और सुंदर बनाने का जिम्मा हम सभी का है। इसके बाद अनुपमा अपनी होने वाली बहू प्रार्थना से बात करेगी, जो इस बात से काफी मायूस होगी कि उसकी शादी में उसके माता-पिता नहीं आएंगे। अनुपमा तब प्रार्थना को सलाह देगी कि उसे खुद अपने माता-पिता से बात करनी चाहिए। लेकिन प्रार्थना डर जाएगी और उससे साथ चलने की विनती करेगी।

कोठारी निवास में फिर होगा घमासान अनुपमा इस बात पर राजी हो जाएगी और फिर दोनों साथ में कोठारी हाउस पहुंचेंगे। ताकि ख्याति और पराग कोठारी को अपनी बेटी की शादी में आने के लिए मना सकें। वहां पहुंचते ही अनुपमा की नालायक और बदतमीज बेटी राही अपनी मां को अपने ससुराल वालों के सामने अपमानित करेगी और इसमें बाकी लोग उसका साथ देंगे। अनुपमा समझाएगी कि प्रार्थना अपने परिवार से अकेले में बात करने से डर रही थी, इसलिए वह उसके साथ आई है। बाद में प्रार्थना अपनी मां, पिता और मोटी बा से शादी में आने की विनती करेगी।

पराग पूछेगा अनुपमा से यह सवाल बजाए अपनी बेटी की बात सुनने के, ख्याति उस पर ही बरस पड़ेगी और कहेगी कि उसने अपने परिवार से ज्यादा अनुपमा पर भरोसा किया। इस पर प्रार्थना कहेगी कि उसने पहले ही ख्याति को गौतम के जानवरों जैसे बर्ताव और शादी में लगातार झेले जा रहे टॉर्चर के बारे में बताया था, लेकिन ख्याति और बाकी लोगों ने उसकी बात कभी नहीं मानी। तब प्रार्थना का पिता पराग अनुपमा से पूछेगा कि लेकिन क्या अपने माता-पिता की बात नहीं मानकर अंश से शादी कर रही प्रार्थना ठीक कर रही है?