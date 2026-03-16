Anupama: वसुंधरा को फूटी आंख नहीं सुहा रहा यह रिश्ता, अनुपमा के सामने आई नई चुनौतियां!
Anupama 16 March 2026: अनुपमा सीरियल के सोमवार के एपिसोड की शुरुआत उस मुसीबत के साथ होगी, जो स्कूल में जया के गुस्से की वजह से अनुपमा को झेलनी पड़ेगी।
Anupama 16 March 2026 Written Update: अनुपमा सीरियल में आज आप देखेंगे कि स्कूल में एक बच्ची की मां, जया पर हाथ उठाने का आरोप लगा देगी। वह प्रिंसिपल से सख्त एक्शन लेने की मांग करेगी। हालांकि अनुपमा सही वक्त पर वहां पहुंच जाएगी और सिचुएशन संभाल लेगी। बातचीत के दौरान जया बताएगी कि सलोनी उसे 'बिना बाप की' कहकर चिढ़ा रही थी। अनुपमा प्यार से जया को उसकी गलती का अहसास कराएगी और उससे माफी मंगवाएगी। सलोनी की मां और अनुपमा के बीच थोड़ी नोकझोंक होगी लेकिन आखिर में प्रिंसिपल की मदद से सलोनी भी माफी मांगेगी और दोनों बच्चियां फिर से दोस्त बन जाएंगी।
वसुंधरा को नहीं भा रहीं राही-प्रेरणा की दोस्ती
उधर कोठारी मेंशन में अलग ही कहानी चल रही होगी। प्रेरणा और राही के संबंध सुधरते नजर आएंगे। प्रेरणा राही को ढेर सारे गिफ्ट्स देगी। वसुंधरा यह सब देख रही होगी और उसको प्रेरणा को राही और प्रेम के साथ देखकर चिढ़ होने लगेगी। लेकिन प्रेम हालात को भांप जाएगा और वसुंधरा का मूड ठीक करने के लिए उसे अकेले आइसक्रीम डेट पर लेकर जाने की बात कह देगा। राही यह देखकर बहुत खुश होगी कि प्रेम कितनी खूबसूरती से अपने रिश्तों को बैलेंस करता है। प्रेम चला जाएगा तो इसके बाद राही और प्रेम शाह हाउस जाने का फैसला करेंगे।
अंश और जस्सी के बीच बढ़ रहीं नजदीकियां
आज के एपिसोड में शाह हाउस में आज बा और बापूजी के बीच पुराने जमाने वाला रोमांस देखने को मिलेगा। बापूजी बा के लिए फूल लाएंगे, जिसे देखकर बा खुश भी होंगी और शरमाएंगी भी। हालांकि बातों-बातों में वह घर में तंगी होने की बात भी कर देगीं। लेकिन बापूजी उन्हें भरोसा दिलाएंगे कि सब ठीक हो जाएगा। वहीं प्रेम सबके लिए खाना बनाएगा। उधर सड़क पर पॉल अनुपमा को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा और नींबू पानी के पैसे भी नहीं चुका पाने को लेकर तंज कसेगा। लेकिन वहां मौजूद महिलाएं अनुपमा के सपोर्ट में खड़ी हो जाएंगी। इसी बीच जस्सी और अंश के बीच रिश्ता बदलता नजर आ रहा है।
दिग्विजय करेगा जया की मदद करने से इनकार
एपिसोड के आखिर में आप देखेंगे कि कड़ी धूप में अनुपमा की साइकिल खराब हो जाएगी। एक वेंडर उन्हें फ्री में नींबू पानी ऑफर करेगा, लेकिन अनुपमा मना कर देगी। तभी वहां से दिग्विजय गाड़ी लेकर गुजरेगा। जया कार रुकवाने की कोशिश करेगी, लेकिन दिग्विजय गाड़ी नहीं रोकेगा। वह कहेगा कि जब उसे जरूरत थी तब किसी ने उसकी मदद नहीं की थी। जया को दिग्विजय पर बहुत गुस्सा आएगा और वह उसे बुरा आदमी कहेगी, पर अनुपमा उसे रोकेगी और बड़ों का सम्मान करने की बात कहेगी। सीरियल में आगे कहानी क्या मोड़ लेगी? जानने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
परिचय और अनुभव
पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।
पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।
करियर का सफर
पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।
एंटरटेनमेंट और विजन
मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।