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Anupama: वसुंधरा को फूटी आंख नहीं सुहा रहा यह रिश्ता, अनुपमा के सामने आई नई चुनौतियां!

Mar 16, 2026 04:21 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
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Anupama 16 March 2026: अनुपमा सीरियल के सोमवार के एपिसोड की शुरुआत उस मुसीबत के साथ होगी, जो स्कूल में जया के गुस्से की वजह से अनुपमा को झेलनी पड़ेगी।

Anupama: वसुंधरा को फूटी आंख नहीं सुहा रहा यह रिश्ता, अनुपमा के सामने आई नई चुनौतियां!

Anupama 16 March 2026 Written Update: अनुपमा सीरियल में आज आप देखेंगे कि स्कूल में एक बच्ची की मां, जया पर हाथ उठाने का आरोप लगा देगी। वह प्रिंसिपल से सख्त एक्शन लेने की मांग करेगी। हालांकि अनुपमा सही वक्त पर वहां पहुंच जाएगी और सिचुएशन संभाल लेगी। बातचीत के दौरान जया बताएगी कि सलोनी उसे 'बिना बाप की' कहकर चिढ़ा रही थी। अनुपमा प्यार से जया को उसकी गलती का अहसास कराएगी और उससे माफी मंगवाएगी। सलोनी की मां और अनुपमा के बीच थोड़ी नोकझोंक होगी लेकिन आखिर में प्रिंसिपल की मदद से सलोनी भी माफी मांगेगी और दोनों बच्चियां फिर से दोस्त बन जाएंगी।

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वसुंधरा को नहीं भा रहीं राही-प्रेरणा की दोस्ती

उधर कोठारी मेंशन में अलग ही कहानी चल रही होगी। प्रेरणा और राही के संबंध सुधरते नजर आएंगे। प्रेरणा राही को ढेर सारे गिफ्ट्स देगी। वसुंधरा यह सब देख रही होगी और उसको प्रेरणा को राही और प्रेम के साथ देखकर चिढ़ होने लगेगी। लेकिन प्रेम हालात को भांप जाएगा और वसुंधरा का मूड ठीक करने के लिए उसे अकेले आइसक्रीम डेट पर लेकर जाने की बात कह देगा। राही यह देखकर बहुत खुश होगी कि प्रेम कितनी खूबसूरती से अपने रिश्तों को बैलेंस करता है। प्रेम चला जाएगा तो इसके बाद राही और प्रेम शाह हाउस जाने का फैसला करेंगे।

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अंश और जस्सी के बीच बढ़ रहीं नजदीकियां

आज के एपिसोड में शाह हाउस में आज बा और बापूजी के बीच पुराने जमाने वाला रोमांस देखने को मिलेगा। बापूजी बा के लिए फूल लाएंगे, जिसे देखकर बा खुश भी होंगी और शरमाएंगी भी। हालांकि बातों-बातों में वह घर में तंगी होने की बात भी कर देगीं। लेकिन बापूजी उन्हें भरोसा दिलाएंगे कि सब ठीक हो जाएगा। वहीं प्रेम सबके लिए खाना बनाएगा। उधर सड़क पर पॉल अनुपमा को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा और नींबू पानी के पैसे भी नहीं चुका पाने को लेकर तंज कसेगा। लेकिन वहां मौजूद महिलाएं अनुपमा के सपोर्ट में खड़ी हो जाएंगी। इसी बीच जस्सी और अंश के बीच रिश्ता बदलता नजर आ रहा है।

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दिग्विजय करेगा जया की मदद करने से इनकार

एपिसोड के आखिर में आप देखेंगे कि कड़ी धूप में अनुपमा की साइकिल खराब हो जाएगी। एक वेंडर उन्हें फ्री में नींबू पानी ऑफर करेगा, लेकिन अनुपमा मना कर देगी। तभी वहां से दिग्विजय गाड़ी लेकर गुजरेगा। जया कार रुकवाने की कोशिश करेगी, लेकिन दिग्विजय गाड़ी नहीं रोकेगा। वह कहेगा कि जब उसे जरूरत थी तब किसी ने उसकी मदद नहीं की थी। जया को दिग्विजय पर बहुत गुस्सा आएगा और वह उसे बुरा आदमी कहेगी, पर अनुपमा उसे रोकेगी और बड़ों का सम्मान करने की बात कहेगी। सीरियल में आगे कहानी क्या मोड़ लेगी? जानने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।

Puneet Parashar

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परिचय और अनुभव

पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।


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