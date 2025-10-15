Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीAnupama 15 October 2025 Written Update Raahi Hostaged by Prakash Bhau

Anupama: अनुपमा की बेटी को बंधक बनाएगा भाऊ, जमाई जी को वापस लाने पर अड़ी वसुंधरा

संक्षेप: Anupama 15 October 2025 Full Episode: राही को अपनी मां से ज्यादा होशियार बनने की कोशिश करना फिर भारी पड़ेगा। वो खुद तो फंसेगी ही, लेकिन साथ ही साथ जस्सी, भारती और सरिता को भी अपने साथ फंसवा देगी।

Wed, 15 Oct 2025 01:45 PMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
Anupama 15 October 2025 Full Episode: टीवी सीरियल अनुपमा के बुधवार के एपिसोड में राही को इस बात का अहसास होगा कि उसने अपनी प्लानिंग के बारे में अपनी मां को नहीं बताकर गलती कर दी है। प्रकाश भाऊ हवन के बहाने भारती को पवित्र जल पीने को देगा जिसमें नशे की दवा मिली होगी। भारती यह भांप जाएगी कि कुछ गड़बड़ है और वह इस पानी को बहाने से गमले में फेंक देगी। लेकिन इसी बीच भाऊ के बाद एक फोन कॉल आएगा जिस पर बात करने के दौरान वो गिरिजा को जान से मारने का निर्देश देगा। भारती और बाकी सभी लड़कियां सन्न रह जाएंगी।

राही की वजह से फंसीं सब लड़कियां

लेकिन उन्हें असली शॉक तब लगेगा जब प्रकाश सीधे राही की तरफ देखेगा और कहेगा- बना लिया वीडियो? या कुछ और बाकी है? उसने अपने गुर्गों को राही, भारती, जस्सी समेत सभी पर नजर रखने को कहा होगा। प्रकाश के गुंडे सभी लड़कियों को हिरासत में ले लेंगे और उनके फोन आग में जला देंगे, जिनसे उन्होंने प्रकाश का अपना जुर्म कुबूल करते हुए वीडियो बनाया होगा। प्रकाश एक शर्त पर सभी लड़कियों को जाने देगा कि वो किसी तरह अनुपमा को यहां लेकर आएं। भारती भागते हुए अनुपमा को लाने जाएगी।

गिरिजा को पुल से लटका देगा सोनू

प्रकाश इस दौरान राही को अपनी हिरासत में रखेगा। उधर अनुपमा को पता चलेगा कि सोनू ने गिरिजा को एक ऊंचे पुल से लटकाया हुआ है। वह समझाने की कोशिश करेगी कि गिरिजा को छोड़ दे, लेकिन वो नहीं मानेगा। उधर कोठारी मेंशन में अलग ही तमाशा चल रहा होगा। जब ख्याति, परी, मीता और माही घर पर बताएंगे कि उन्होंने गौतम को किस हाल में देखा तो वसुंधरा कोठारी फौरन ही अपने जमाई जी की फिक्र करने लगेगी और उन्हें वापस लाने को कहेगी। प्रार्थना अपने पिता पराग को समझाएगी कि गौतम जैसा इंसान कभी नहीं सुधर सकता, यह जरूर उसकी चाल है।

माही करेगी गौतम गांधी का सपोर्ट

लेकिन वसुंधरा कोठारी नहीं मानेगी। वह कहेगी कि हमने जमाई जी के साथ बहुत गलत किया है। जरूर उन्हें अपनी गलती का अहसास हो गया है। पराग कहेगा कि अगर ऐसा था तो गौतम को अपनी गलती की माफी मांगने हमारे पास आना चाहिए था, ना कि सड़क पर यूं तमाशा करना चाहिए था। तब मोटी बा कहेगी कि आखिर वो बेचारे किस मुंह से हमारे पास आते। हद तो तब हो जाएगी जब माही गौतम गांधी को सपोर्ट करने लगेगी और कहेगी कि उसे लगता है कि गौतम को अपनी गलती का अहसास हो गया है। शो में आगे क्या होगा? जानने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।

Puneet Parashar

