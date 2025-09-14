Anupama 14 September 2025 Written Update Toshu to Leave Shah House Like Father Anupama 14 Sept: बाप वनराज की तरह घर से भागेगा तोषू? अनुपमा नहीं समझेगी देविका का इशारा, Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीAnupama 14 September 2025 Written Update Toshu to Leave Shah House Like Father

Anupama 14 Sept: बाप वनराज की तरह घर से भागेगा तोषू? अनुपमा नहीं समझेगी देविका का इशारा

Anupama 14 Sept 2025: अनुपमा सीरियल का रविवार का एपिसोड राही और कोठारी परिवार के लिए खिसियाहट की वजह बनेगा, लेकिन उधर तोषू की मुसीबतें भी 100 गुना बढ़ने वाली हैं।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानSun, 14 Sep 2025 01:10 PM
share Share
Follow Us on
Anupama 14 Sept: बाप वनराज की तरह घर से भागेगा तोषू? अनुपमा नहीं समझेगी देविका का इशारा

Anupama 14 September 2025 Written Update: टीवी सीरियल अनुपमा का रविवार का एपिसोड फिर एक बार तोषू, अनु और राही समेत कोठारी परिवार वालों को भी उनके पुराने जख्मों तक ले जाएगा। जहां राही अपनी हार से ज्यादा अपनी मां की जीत से खिसियाई होगी, वहीं कोठारी परिवार वाले अपनी बहू को इस हार के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे होंगे। उधर तोषू ने फिर एक बार लोगों से अपने मुताबिक सट्टा लगवाकर उनका करोड़ों का नुकसान कर दिया है, क्योंकि राही की जगह अनुपमा जीत गई।

बाप की तरह घर छोड़कर भागेगा तोषू?

अब तोषू बहुत ज्यादा तनाव में है, क्योंकि उसे लोगों के करोड़ों रुपये चुकाने हैं। उसके पास लोगों के फोन आ रहे होंगे, लेकिन वह किसी का कॉल नहीं उठाएगा। वह बैक स्टेज जाकर रो रहा होगा, लेकिन उसकी कुछ समझ नहीं आएगा कि वह क्या करे। माना यह भी जा रहा है कि अपने पिता वनराज शाह की तरह अब तोषू भी यह घर और शहर छोड़कर भाग जाएगा, क्योंकि उसके पास तगादे वालों से बचने का यही एक तरीका बच गया है। या फिर अनुपमा इसमें उसकी कुछ मदद करेगी? यह तो वक्त ही बताएगा।

जीत के बाद मीडिया से बात करेगी अनु

उधर अनुपमा अपनी बेटी राही को बार-बार समझाने और चुप कराने की कोशिश करेगी, लेकिन हमेशा की तरह उसे बेइज्जती के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। राही अपनी मां को जमकर खरी खोटी सुनाएगी और उससे कहेगी कि आपने हमेशा की तरह सब कुछ बर्बाद कर दिया। जीत के बाद जब दोनों टीमों से बात करने के लिए मीडिया वाले इकट्ठा होंगे तब अनुपमा मुंह लटकाए वहां पहुंचेगी। तब देविका उसे घसीटकर साइड ले जाएगी और उसे खूब लेक्चर देगी। वह समझाएगी कि कैसे यह जीत उसने कमाई है।

अनुपमा नहीं समझेगी देविका की बात

देविका उसे समझाएगी कि अगर राही जीत गई होती तब भी उसे अपनी मां के हार का अफसोस नहीं होगा, वह अपनी जीत की खुशी मनाती। देविका कहेगी कि जब अनुपमा हमेशा से इस जीत के लिए प्रार्थना कर रही थी, तो फिर अब जब उसे जीत मिली है तो इस तरह बर्ताव क्यों कर रही है। देविका कहेगी कि जिंदगी में खुशियां बार-बार नहीं मिलतीं, और उन खुशियों को जीने का मौका भी बार-बार नहीं मिलता है। ऐसे में जब यह मौका मिला है तो उसे इस मौके को चूकना नहीं चाहिए। लेकिन बातों-बातों में वह अपनी सेहत का भी हिंट अनुपमा को दे देगी।

Anupama

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।