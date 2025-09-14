Anupama 14 Sept: बाप वनराज की तरह घर से भागेगा तोषू? अनुपमा नहीं समझेगी देविका का इशारा

Anupama 14 Sept 2025: अनुपमा सीरियल का रविवार का एपिसोड राही और कोठारी परिवार के लिए खिसियाहट की वजह बनेगा, लेकिन उधर तोषू की मुसीबतें भी 100 गुना बढ़ने वाली हैं।

Anupama 14 September 2025 Written Update: टीवी सीरियल अनुपमा का रविवार का एपिसोड फिर एक बार तोषू, अनु और राही समेत कोठारी परिवार वालों को भी उनके पुराने जख्मों तक ले जाएगा। जहां राही अपनी हार से ज्यादा अपनी मां की जीत से खिसियाई होगी, वहीं कोठारी परिवार वाले अपनी बहू को इस हार के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे होंगे। उधर तोषू ने फिर एक बार लोगों से अपने मुताबिक सट्टा लगवाकर उनका करोड़ों का नुकसान कर दिया है, क्योंकि राही की जगह अनुपमा जीत गई।

बाप की तरह घर छोड़कर भागेगा तोषू? अब तोषू बहुत ज्यादा तनाव में है, क्योंकि उसे लोगों के करोड़ों रुपये चुकाने हैं। उसके पास लोगों के फोन आ रहे होंगे, लेकिन वह किसी का कॉल नहीं उठाएगा। वह बैक स्टेज जाकर रो रहा होगा, लेकिन उसकी कुछ समझ नहीं आएगा कि वह क्या करे। माना यह भी जा रहा है कि अपने पिता वनराज शाह की तरह अब तोषू भी यह घर और शहर छोड़कर भाग जाएगा, क्योंकि उसके पास तगादे वालों से बचने का यही एक तरीका बच गया है। या फिर अनुपमा इसमें उसकी कुछ मदद करेगी? यह तो वक्त ही बताएगा।

जीत के बाद मीडिया से बात करेगी अनु उधर अनुपमा अपनी बेटी राही को बार-बार समझाने और चुप कराने की कोशिश करेगी, लेकिन हमेशा की तरह उसे बेइज्जती के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। राही अपनी मां को जमकर खरी खोटी सुनाएगी और उससे कहेगी कि आपने हमेशा की तरह सब कुछ बर्बाद कर दिया। जीत के बाद जब दोनों टीमों से बात करने के लिए मीडिया वाले इकट्ठा होंगे तब अनुपमा मुंह लटकाए वहां पहुंचेगी। तब देविका उसे घसीटकर साइड ले जाएगी और उसे खूब लेक्चर देगी। वह समझाएगी कि कैसे यह जीत उसने कमाई है।